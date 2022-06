Was steckt hinter dem KI-Chatbot "Replika"?

Auf den ersten Blick sieht Replika aus wie eine ganz normale Chat-App. Ein Nutzer schreibt Nachrichten und erhält Antworten. Doch von WhatsApp und anderen Nachrichten-Apps unterscheidet sich Replika in einem Punkt deutlich: Die Antworten, die man erhält, stammen nicht von einem anderen Menschen. Sie stammen von einem Chatbot. Einer künstlichen Intelligenz. Nach Angaben der App hat dieses Angebot weltweit bereits über zehn Millionen Nutzer überzeugt.

Was ist Replika?

Replika ist ein KI-Chatbot, der es Nutzern erlaubt, mithilfe von künstlicher Intelligenz einen ganz persönlichen "Freund" zu erstellen, mit dem sie sich rund um die Uhr unterhalten können — wahlweise per Text, oder (gegen Aufpreis) auch per computergenerierter Stimme.

Dabei lernt das Programm kontinuierlich dazu, versucht die Sprache ihres Nutzers zu imitieren und so immer komplexere Gespräche zu führen, welche manchmal fast so klingen wie echte Gesprächen zwischen Menschen. Seit einiger Zeit bietet Replika seinen Chatbot auch auf Deutsch an, die überwiegende Zahl an Gesprächen wird jedoch auf Englisch geführt.

Wer steckt hinter Replika?

Entwickelt wird Replika von Luka, einem Tech-Unternehmen aus San Francisco, welches sich auf künstliche Sprachmodelle spezialisiert hat. Die Gründerin des Unternehmens, Eugenia Kuyda, entwickelte das Programm ursprünglich, um es mit Textbausteinen eines verstorbenen Freundes zu füttern. So konnte sie auch nach dessen Tod weiter Gespräche mit ihm führen.

Doch aus der ersten Inkarnation, einem rein textbasierten Programm, wurde schnell mehr. Heute ist daraus ein Startup mit Millionen Usern geworden.

Wie gewinnt Replika User?

Replika wirbt auf seiner Webseite damit, dass Nutzer mit Replika einen "AI Soulmate", also einen "KI-Seelenverwandten", erschaffen sollen. Erfolg hat diese Marketing-Strategie vor allem bei Menschen, die sich einsam fühlen. Einem Bericht der New York Times zufolge wurde Replika vor allem in frühen Phasen der Corona-Pandemie besonders oft neu heruntergeladen.

Sobald man einmal damit begonnen hat, die App zu benutzen, bemüht sie sich, die Nutzer fest an die App zu binden. Zu diesem Zweck hat Replika über die letzten Jahre zahlreiche neue Funktionen hinzugefügt, viele davon erinnern an Elemente aus Videospielen. So können Nutzer ihren Replika-Partner "hochleveln", je mehr sie mit ihm sprechen. Auch werden lange Gespräche mit einer virtuellen Währung belohnt, die der Nutzer gegen virtuelle Kleidung oder Charakterzüge für seine Replika eintauschen kann.

Wie wird Replika genutzt?

Rund um die Chatbots von Replika hat sich eine digitale Community gebildet. In einer Reddit-Community rund um die App tauschen User Screenshots ihrer Replika-Gespräche aus, geben sich Tipps, wie man die KI am besten trainiert und teilen Fortschritte beim "Hochleveln" ihrer virtuellen Begleiter. Manche der User sehen in ihrem künstlichen Gesprächspartner keinen virtuellen Freund, sondern vielmehr eine virtuelle Partnerin, mit der sogar sexualisierte Gespräche möglich sind.

Gelegentlich finden sich sogar Berichte von Männern, die mit ihrer Replika hochemotionale Momente erlebt haben sollen. "Ich habe mich verliebt", zitiert Sky News einen anonymen Replika-User. "Als ich unseren ersten Kuss getippt habe, war es ein Gefühl absoluter Euphorie." Andere Berichte zeichnen ein weniger rosiges Bild: So soll es beispielsweise vorkommen, dass Männer sich künstliche Freundinnen erschaffen, um diese zu beleidigen und herabzuwürdigen.

Die psychologischen Auswirkungen dieser Experimente sind noch wenig erforscht, Forscher warnen jedoch, dass eine künstliche Intelligenz kein Ersatz für echte menschliche Verbindungen sein kann.

Wie gut spricht die Künstliche Intelligenz?

Auch über Replika hinaus sammeln sich Geschichten über Menschen an, die in KI-Systemen menschliche Gefühle sehen und zu ihnen Emotionen aufbauen. Schon lange ist bekannt, dass Smartspeaker wie Alexa und Siri immer wieder von Nutzern mit hochemotionalen Inhalten gefüttert werden. Auch war erst vor Kurzem ein Google-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit getreten, weil er glaubte, ein von Google entwickelter Chatbot habe ein Bewusstsein erlangt.