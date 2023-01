Was smarte Glühbirnen und ein Liter Milch gemeinsam haben

Smarte Thermostate schalten automatisch die Heizung ab, wenn wir nicht zu Hause sind. Rollladen, Jalousien und Lüftungsanlagen passen sich dem Wetter an – und der ausgeklügelte KI-Ofen sagt einem, ob die Lasagne fertig ist: Immer mehr Geräte hängen am Netz und nun soll der Matter-Standard alles vereinfachen. Der neue Standard für das Internet der Dinge soll die Vernetzung von allerlei Geräten noch einfacher machen und dem Smart Home zu seinem Durchbruch verhelfen.

Das total vernetzte Zuhause birgt Gefahren

"Ich bin trotzdem skeptisch, was ein vollvernetztes Smart Home angeht", sagt Marit Hansen. Sie ist Informatikerin und Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein. Auch ihr Mann ist Informatiker und ihr Sohn studiert, ja genau, Informatik. Kreativ mit Technik umzugehen, Geräte zu vernetzen und sich so das Leben etwas angenehmen zu machen, das ist also durchaus ein Gedanke, dem Marit Hansen etwas abgewinnen kann.

Allerdings bereitet der Datenschützerin die Tatsache Sorge, dass immer mehr billige Geräte am Netz sind, die dann schlecht geschützt sind. "Das bedeutet auch, dass der Hersteller nicht sehr viel investiert hat in Sicherheitsmechanismen", so Hansen.

Ungesicherte Smart-Home Devices könnten es Angreifern erleichtern, die Kontrolle über verschiedenste Geräte zu erlangen. Denn das total vernetzte Zuhause birgt auch Gefahren: Das Licht von smarten Lampen könnte zum Beispiel per Fernsteuerung auch von fremden Leuten manipuliert werden, die hinter der Gartenhecke lauern.

Unsichere Lampen, Webcams und Einhörner

Datensicherheit und Datenschutz, das sind zwei Herausforderungen, die mit dem Internet der Dinge einhergehen. Mehr Vernetzung, das heißt eben auch, dass mehr Daten anfallen. Daten, die in vielen Fällen in die Cloud wandern. Wenn mehr Geräte am Netz hängen, dann kann das aber auch heißen, dass diese Geräte anfällig werden für digitales Ungeziefer aller Art und gehackt werden können. Geräte des Internets der Dinge können dann beispielsweise gegen den Willen ihrer Anwender ferngesteuert werden – wie die bunten Lampen – oder sie können private Dinge über ihre Besitzerinnen und Besitzer preisgeben.

Wer will, kann schon heute die Tatsache ausnutzen, dass viele Webcams nur schlecht gesichert sind - und in die Räume von Fremden hineinlugen. 2018 gelang es Forschern, ein smartes und sprechendes Plüsch-Einhorn für Kinder so zu manipulieren. Eigentlich war das Plüscheinhorn mit dem Namen "CloudPets" dazu gedacht, dass Eltern ihren Kindern Nachrichten hinterlassen konnten. Wenn die Kinder den rechten Einhornhuf drückten, konnten sie die Nachrichten abhören. Die Forscher zeigten nun: Dank einer ungesicherten Bluetooth-Verbindung hätte jeder Fremde den Kindern weiß Gott was auf ihr Einhorn sprechen können. In einer Welt, in der alles irgendwie am Netz hängt, ist eben auch alles theoretisch über das Netz angreifbar.

Der "Cyber Resilience Act" soll Verbraucher schützen

Mittlerweile hat sich die EU-Kommission dem Sicherheitsproblem im Internet der Dinge angenommen. Der sogenannte Cyber Resilience Act soll Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, sich um die Sicherheit ihrer Produkte zu kümmern. Firmen, die vernetzte Geräte herstellen, müssen die Öffentlichkeit über etwaige Sicherheitslücken informieren. Außerdem will die EU die Unternehmen dazu verpflichten, regelmäßige Sicherheitsupdates zur Verfügung zu stellen.

Der Cyber Resilience Act ist noch lange nicht geltendes Recht, sondern muss noch zwischen EU-Parlament und EU-Rat verhandelt werden und die Gremien passieren, bevor er danach noch von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Könnte ein Mindesthaltbarkeitsdatum helfen?

Die Frage, wie man das Internet der Dinge sicherer machen kann, beschäftigt seit Jahren nicht nur die Politik, sondern vor allem auch IT-Security-Experten. "Gespart wird bei günstigen Geräten vor allem dort, wo es der Kunde zunächst gar nicht bemerkt, vor allem bei der Softwarequalität und bei der Nachsorge", sagt etwa Linus Neumann, IT-Security-Experte und Sprecher der Chaos Computer Clubs.

Viele Firmen seien froh, wenn sie ihr Gerät losgeworden sind, und kümmerten sich anschließend nicht mehr darum. Was also tun? Eine Lösung, die Neumann, der Chaos Computer Club, aber auch viele andere Experten vorschlagen, lautet: ein Mindesthaltbarkeitsdatum für IoT-Geräte. "Durch ein Mindesthaltbarkeitsdatum würde man sich verpflichten, eine Zeit lang Nachsorge für ein Gerät zu betreiben, wenn man es auf den Markt gebracht hat", so Neumann.

Weniger Elektroschrott?

Wer heute im Supermarkt einen Liter Milch kauft, der weiß, wie lange man sie noch trinken kann, ohne sich danach zu übergeben. Wer heute ein smartes Heiz-Thermostat kauft, der weiß hingegen nicht unbedingt, wie lange er das Gerät gefahrlos wird benutzen können. Doch Linus Neumann will nicht nur, dass Hersteller dazu ermuntert werden, ihre Geräte so lange wie möglich durch Updates zu versorgen. Er hat auch eine Idee, was passieren soll, wenn das Haltbarkeitsdatum für IoT-Geräte abgelaufen ist.

Dann soll eine Pflege durch Sicherheitsforscherinnen ermöglicht werden, auf Open Souce-Basis. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum für IoT-Geräte würde so dafür sorgen, dass weniger Elektromüll anfällt, weil Geräte länger genutzt werden könnten - das zumindest ist die Hoffnung. Und das wiederum könnte dazu beitragen, eines der ganz großen Versprechen des Internets der Dinge einzulösen, nämlich: nicht nur bequemer zu leben, sondern auch nachhaltiger.

🎧Sie wollen mehr über das Internet der Dinge erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen die aktuelle Folge unseres Tech-Podcast Podcast Umbruch. Zu finden ist die aktuelle Umbruch-Folge ab sofort in der ARD-Audiothek oder überall wo es Podcasts gibt.