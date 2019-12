Was passiert, wenn man einen "Sex-Bot" datet?

Eigentlich ist es eine sehr dumme Idee: Einfach so auf Links zu klicken, die einem wildfremde Menschen schicken. Dabei sind es meist nicht mal Menschen, die solche Links in anzüglichen Nachrichten verpacken und auf sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook im Akkord verschicken. Es sind in der Regel Bots, von Menschen erstellte Programme also, die automatisiert Nachrichten verschicken, User in Whatsapp-Gruppen einladen, sexy Fotos oder ein Kennenlernen versprechen und vor allem immer wollen, dass man einen Link anklickt. Neu ist diese Form von Spam nicht, aber völlig klar war bisher nicht, was das Ganze soll, wer dahintersteckt, und ob es gefährlich ist, solchen Anfragen zu folgen.

In den letzten Monaten wurde das BR-Format „News-WG“ (@news_wg), das Nachrichten und Politik auf Instagram für ein junges Publikum aufbereitet, mehrfach in Nachrichten von Nutzern darauf hingewiesen, dass sich dieser Sex-Bot Spam häuft. Die News-WG, BR Data und BR24 wollten herausfinden, welches System hinter den Sex-Bots steckt. Und damit zurück zur dummen Idee: Wir haben Max, Host der News-WG, auf eine Internet-Expedition geschickt, mit einem neuen Profil den Links der Sex-Bots zu folgen. Das Ziel: Ein Date mit einem Sex-Bot.

Virtuelles Handy als "Internet-Präservativ"

Es ist nicht auszuschließen, dass über solche Links Instagram-Nutzer auf externe Seiten gelockt werden sollen, wo ihnen zum Beispiel Phishing-Attacken drohen oder sie sich Viren einfangen können. Um sich bei den "Dating“-Versuchen kein digitales Ungeziefer einzufangen und die Links und Seiten dennoch auf solche Bedrohungen zu untersuchen zu können, haben wir Max eine sichere Umgebung eingerichtet, die in einer virtuellen Maschine ein Android-Smartphone mit Instagram simuliert.

"Auf welchen Typ stehst du? Dick, dünn?

Nach einiger Zeit bekommt Max‘ neues Profil die ersten Anfragen: "Willst du Nackfotos von mir sehen?“, dazu ein externer Link. Max folgt den Links und landet unter anderem auf professionell gestalteten Seiten mit zum Teil sehr expliziten Nacktfotos, die Dating- und sexuelle Präferenzen genauso abfragen wie Intimes: "Auf welchen Typ stehst du? Dick, dünn? Bist du untenrum rasiert? Versprichst du, die Identität der Frauen auf dieser Seite geheim zu halten?"

Nach einigen Angaben zeigt die Seite an, dass nun mögliche Dates in der Umgebung gesucht werden. Etwa 20 bis 30 Sekunden lang wird Max ein Ladebalken angezeigt.

Endstation: Dating-Seiten

Max landet auf einer Dating-Seite, die ihm zahlreiche weibliche "Love-Interests“ vorschlägt, deren Profile gar nicht mehr so offensiv anzüglich nach Erotik-Model aussehen, sondern eher nach "Normalos", Menschen, wie sie einem auch im Alltag begegnen. Ihm selbst wurde ungefragt von der Seite ein Profil erstellt. Und obwohl sein automatisiert angelegtes Profil kaum aussagekräftige Infos enthält, geschweige denn ein Profilbild, schreiben ihm vermeintlich interessierte Frauen: