Was ist der "Bored Ape Yacht Club"? Warum ist er so viel wert?

Eigentlich ist die Idee denkbar simpel: 10.000 digitale Zeichnungen von gelangweilt aussehenden Affen, automatisch vom Computer generiert. Einige tragen Sonnenbrille, manche Lederjacke oder Kapitänsmütze, manche haben Stoppelbart, andere zeigen ihre Zähne.

Digitale Sammelkarten

So sieht der "Bored Ape Yacht Club" aus — eine Art digitale Kunstsammlung, in der jedes Kunstwerk zum Verkauf steht, und zwar nur einmal. Die Bilder der Bored Apes verhalten sich wie Pokémon-Karten: Sie können gesammelt, verkauft und getauscht werden.

Doch die Bored Apes sind keine Pokémon-Karten, sondern sogenannte NFTs — und unterscheiden sich deshalb in zwei wichtigen Punkten: Einmal gibt es sie nicht physisch, sondern nur als digitale Besitzurkunde. Und dann existiert jeder Affe nur einmal. Jeder Affe hat somit nur einen Eigentümer. Das Prinzip existiert so in vielen NFT-Kollektionen, in denen digitale Kunst virtuell verkauft wird, so etwa auch bei den CryptoPunks.