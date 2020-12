Was Facebook, Twitter & Co. gegen Impf-Desinformation tun wollen

"Facebook soll kein Schiedsrichter sein, der darüber entscheidet, was wahr ist und was nicht", das sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg Ende Mai 2020. Damals hatte die Konkurrenz von Twitter damit begonnen, Tweets des US-Präsidenten Donald Trump zu markieren, die falsche Behauptungen enthielten.

Mittlerweile aber ist längst klar, dass es sich nicht auf Dauer durchhalten lässt, auf Biegen und Brechen unparteiisch sein zu wollen. Jüngstes Beispiel: Das Thema Impfen. Seit Jahrzehnten kursiert der lägst widerlegte Mythos der "Impflüge", wonach Vakzine beispielsweise Autismus hervorrufen. Im Zuge der Corona-Pandemie verbreitete sich außerdem die Erzählung, wonach Microsoft-Gründer Bill Gates der Menschheit per Impfung Mikrochips verpflanzen möchte, um sie zu kontrollieren.

Facebooks Kampf gegen Impf-Mythen

Solche Märchen sind allerdings nicht nur bizarr, sondern auch gefährlich - und kosten im Zweifelsfall sogar Menschenleben. Deswegen ist Facebook in der Vergangenheit bereits gegen Impf-Desinformation vorgegangen, etwa in Pakistan, wo Fake News zur Impfung gegen Kinderlähmung kursierten und in Samoa, als es in dem Inselstaat im Südpazifik zu einem Masern-Ausbruch gekommen war. In diesen Ländern allerdings wurden entsprechende Postings lediglich in ihrer Reichweite eingeschränkt. Geht es um Fake News zu Corona-Impfungen, möchte das Netzwerk rigider vorgehen und solche Meldungen nicht nur weniger sichtbar machen, sondern komplett löschen.