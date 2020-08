Was Facebook gegen Antisemitismus tut - und was nicht

Die Empörung war groß über das, was Mark Zuckerberg vor zwei Jahren in einem Interview mit dem Tech-Blog „Recode“ von sich gab. Er selbst fände es als Jude zwar beleidigend, wenn man den Holocaust leugnen würde, aber entfernen sollte man solche Inhalte trotzdem nicht. Das Argument des Facebook-Chefs: Die meisten Menschen, die den Holocaust leugnen würden, lägen zwar falsch, "ich glaube aber nicht, dass sie absichtlich falsch liegen", so Zuckerberg. Schon vorher hatte es Kritik an dem Netzwerk gegeben, als herausgekommen war, dass Facebook Holocaustleugnung lediglich in acht Ländern sperren würde, obwohl das Bestreiten oder Verharmlosen dieses Jahrhundertverbrechens in sehr viel mehr Ländern illegal ist.

Facebook verschäft die Regeln

Mittlerweile geht Facebook, ebenso wie Twitter oder Youtube, energischer gegen Verschwörungstheorien und Hass vor. Diese Woche hat der Konzern seine Regeln gegen Hatespeech angepasst und verschärft, darunter auch Regeln, die den Hass auf Jüdinnen und Juden betreffen. So soll es in Zukunft untersagt sein zu behaupten, Juden würden die Welt beherrschen, Medien, Wirtschaft und die Politik kontrollieren. Facebook wendet sich hier also gegen klassische antisemitische Stereotypen, wie sie etwa in dem berüchtigten Pamphlet „Die Protokolle der Weisen von Zion“ ihren Ausdruck finden.

Knobloch: Mark Zuckerberg muss handeln

Wenn es aber um moderne Formen des Antisemitismus geht, zu denen auch die Leugnung des Holocausts gehört, bleibt alles beim Alten, zumindest in den Ländern, in denen Holocaustleugnung nicht unter Strafe steht. Das hat unter anderem auch Charlotte Knobloch auf den Plan gerufen. Die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde forderte Mark Zuckerberg in einem Video auf, mehr gegen die Leugnung des Holocausts auf Facebook zu unternehmen. Auch andere Holocaust-Überlebende haben unter dem Hashtag #NoDenyingIt gegen Facebooks Umgang mit dem Leugnen des Holocausts protestiert.