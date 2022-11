Was bringt der neue Smart-Home-Standard "Matter"?

Zigbee, so lautet Name des bisherigen Gerätestandards für Smart-Home-Geräte. Dieser Standard lief etwas aus dem Ruder lief, weil manche Hersteller ihn für ihre jeweiligen Bedürfnisse abgewandelt haben. So gab es irgendwann einfach mehrere Zigbee-Varianten, die sich untereinander schlecht verstanden.

Zigbee geht, Matter kommt

Den Namen Zigbee legte im letzten Mai auch die Dachorganisation ab, in der sich inzwischen sehr viele Hersteller smarter Gerätschaften zusammengetan haben, um diese endlich miteinander funktionsfähig zumachen. So wurde die "Zigbee Alliance" zur "Connectivity Standards Alliance" (CSA) – und die lud am Donnerstag nach Amsterdam, um der Welt mit Matter die Zukunft des vernetzten Wohnens vorzustellen. Veröffentlicht wurde Matter 1.0 bereits vor einem Monat.

Über 500 große und kleinere Unternehmen sind Teil des CSA-Netzwerks, darunter Apple, Amazon, Samsung und IKEA. Viele Geräte dieser Hersteller legen also direkt los mit der neuen Interoperabilität. Dazu hat mit Philips noch ein bedeutender Hersteller angekündigt, Matter für Produkte seiner "Hue"-Serie schon "bald" einzuführen.

Matter gibt’s ab sofort in über 190 Produkten

Über 190 Produkte verschiedener Hersteller sind laut der CSA ab sofort (oder in sehr naher Zukunft) zertifiziert für die Verwendung von Matter. Darunter finden sich smarte Geräte aus den Kategorien Beleuchtung, Steckdosen, Heizungsthermostate, Jalousien, Sensoren und Türschlösser.

Derweil wird weiter an Matter gearbeitet, sodass der neue Standard bald auch Anwendung findet für Produkte wie smarte Kameras, Garagentore und ausgefeilte Raumsensoren für die Luftqualität oder zur Automatisierung der kompletten Gerätesteuerung. Das Tech-Magazin The Verge rechnet mit einem entsprechenden Update aber nicht vor März 2023.

Technische Lösung ohne Cloud-Bedarf

Der eindeutige Vorteil an Matter auf technischer Ebene ist, dass Geräte damit lokal und direkt miteinander kommunizieren können. Befehle machen so keinen Umweg über die Cloud, wie bei einigen System derzeit noch üblich, sie verbreiten sich über das eigene WLAN oder via Thread – so der Name des Netzwerkprotokolls, das bei Matter Geräte miteinander sprechen lässt. Viel einfacher und einheitlicher soll so auch das Einrichten von neuen Smart-Home-Geräten werden.

Matter macht vieles möglich, aber noch nicht alles

Dass konkurrierende Unternehmen einen einheitlichen Standard wie Matter überhaupt gemeinsam entwickeln, kommt auf dem noch immer jungen Markt für Smart-Home-Anwendungen einem Eingeständnis gleich: Kunden kaufen eben nicht nur Geräte eines einzigen Herstellers, erwarten aber trotzdem, dass diese miteinander funktionieren. Bei den oft noch teuren Preisen für smarte Leuchtmittel, Lautsprecher oder Heizthermostate ist das nur verständlich.

Folgende Generationen von Matter werden im vernetzten Zuhause vieles möglich machen, was heute noch an großen und kleinen technischen Hürden scheitert. Matter 1.0 ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, allerdings mit Abstrichen: So kann es noch immer passieren, dass die smarten Geräte des einen Herstellers Möglichkeiten bieten, die von der Steuerungs-App eines anderen Anbieters gar nicht angesteuert werden können. Das anzugleichen wird dauern.

Matter weckt Hoffnungen auf die Zukunft

Wer Produkte verschiedener Marken so miteinander verbinden will, wird noch eine Weile damit leben müssen, dass sich das eigene Smart Home manchmal etwas dämlich anstellt.