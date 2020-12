Was bedeutet das neue Uhrsymbol in WhatsApp-Chats?

"Das Internet vergisst nichts." Dieser altbekannte Spruch wird in den letzten Jahren immer wieder auf die Probe gestellt. Funktionen wie "Stories" auf Instagram und Facebook, oder "Fleets" auf Twitter zeigen: Es wird immer beliebter, Dinge von Anfang an so zu teilen, dass sie sich nach einer bestimmten Zeit automatisch selbst zerstören.

"Ablaufende Nachrichten" auf WhatsApp

Eine neue WhatsApp-Funktion führt den Gedanken nun weiter: "Ablaufende Nachrichten" heißt die Funktion, die immer mehr User seit November in ihren Chats einstellen können. In den Einstellungen eines Einzel- oder Gruppenchats lässt sie sich aktivieren. Dass sie aktiviert ist, zeigt sich an einem kleinen Uhrsymbol rechts unten am Profil- oder Gruppenbild.

Die Folge: Nachrichten in diesem Chat werden nach sieben Tagen automatisch gelöscht - egal ob sie in der Zwischenzeit gelesen wurden oder nicht.