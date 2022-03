Warum weiß niemand, was das Metaverse ist?

In einer stundenlangen Präsentation präsentierte Zuckerberg seine Vision für eine virtuelle Welt, in der Nutzer mit computergenerierten Avataren umherwandern, fantastische Landschaften erkunden oder sich mit ihren besten Freunden treffen, auch wenn diese eigentlich hunderte Kilometer weit entfernt sind. Möglich wird das durch Virtual Reality-Technologie, sprich: durch hochmoderne Headsets, die uns in der Zukunft in immer bessere und ausgefeiltere Welten entführen können. In Zuckerbergs Vision ist es selbstverständlich, dass sein Konzern diese Welt zur Verfügung stellt und alle seine Apps in sie integriert. So sollen wir in Zuckerbergs Vision zum Beispiel auch WhatsApp-Nachrichten erhalten können, während wir gerade in der virtuellen Realität unterwegs sind.

Sinkende Nutzerzahlen bei Facebook, Konkurrenz für Instagram

Das Zuckerberg-Metaverse ist vor allem eine Wette auf die Zukunft seines Unternehmens. Facebook, das Kerngeschäft des Meta-Konzerns, verzeichnet aktuell zum ersten Mal in seiner Geschichte sinkende Nutzerzahlen. Instagram, die zweite große Meta-App, hat mit TikTok gerade zum ersten Mal seit Langem einen ernsthaften Konkurrenten. Und da die amerikanischen Kartellbehörden bei Meta mittlerweile genau hinschauen, ist es auch nicht möglich, sich einfach Unternehmen einzuverleiben und so die nächste große Technologie einzukaufen. Meta muss sie selbst entwickeln.

Meta baut also auf sein noch eher kleines Virtual Reality-Geschäft und damit auf sein Tochterunternehmen Oculus. Ob das reichen wird, um die Zukunft der sozialen Netzwerke in der virtuellen Realität zu bauen, ist fraglich. Doch Zuckerberg rennt die Zeit davon. Sollten Facebook und Instagram in den nächsten Jahren in eine Krise geraten und das Meta-Metaverse bei den Nutzern nicht gut ankommen, könnte Mark Zuckerbergs Traum von der Zukunft vorbei sein, bevor er richtig angefangen hat.

Das Marken-Metaverse

"Kaufland startet ins Metaverse". Diese Überschrift sorgte im Januar in der Presse für Aufsehen — nicht nur weil man bei Internettechnologien nicht direkt an eine Supermarktkette denkt, sondern weil es auch die Frage aufwirft: Wie kann eine Marke in etwas starten, das noch gar nicht existiert? Selbst Mark Zuckerberg spricht vom Metaverse ja als etwas, das erst in der Zukunft entstehen soll.