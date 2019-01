Warum US-Websites in Deutschland oft scheitern

Riesige Überschriften sind von jeher ihr Markenzeichen: "Auch Kinder sind in Gefahr" steht in großen Buchstaben auf der Website der "Huffington Post" – eine Geschichte über den Shutdown in den USA.

Im Oktober 2013 wurde die deutsche Seite in Zusammenarbeit mit Hubert Burda Medien gegründet, Gründerin Arianna Huffington kam persönlich nach Deutschland – und als prominentes Gesicht wurde Cherno Jobatay gewonnen. Der ZDF-Moderator fungierte als eine Art Herausgeber.

Ab Ende März keine deutsche Huffington Post mehr

Doch nun ist Ende März Schluss mit der deutschen Ausgabe. Beim Burda-Verlag will sich niemand dazu äußern. Christian Meier, Medienjournalist bei der WELT, meint, dass trotz 22 Millionen regelmäßiger Nutzer die Seite nie richtig im deutschen Markt Fuß fassen konnte: "Sie sind am Ende nicht relevant genug gewesen, glaube ich. Sie hatten nicht die großen Geschichten, um Aufsehen zu erregen, am Ende gab es ja nochmal den Versuch, mit dem Umzug nach Berlin mehr aus der Hauptstadt zu berichten."

Wirtschaftliche Erwartungen ließen Projekt scheitern

Anfangs herrschte noch große Aufbruchstimmung, dann verließ aber Gründerin Arianna Huffington das Unternehmen, und die Seite wurde erst an AOL und dann an den amerikanischen Konzern Verizon weiterverkauft. Christian Meier meint, dass es wohl weniger an inhaltlichen Differenzen, eher an wirtschaftlichen Erwartungen der Amerikaner gelegen habe, dass die deutsche Seite nun geschlossen wird: Verizon Media entlasse gerade 800 Leute in den USA. "Man sieht, dass Deutschland kein Land ist, das hohe Priorität in der Strategie hat."

Deutsche "Wired"-Website eingestellt

Auch beim Netz- und Technikmagazin "Wired" hakte es offenbar zwischen dem internationalen Konzern Condé Nast und der deutschen Filiale. Der Condé Nast Verlag zog vor einem Jahr den Stecker beim gedruckten Magazin, Ende letzten Jahres auch bei der Website "wired.de". Und das, obwohl die Website gute Zugriffzahlen hatte. Man wolle, so der Verlag, das Portfolio stringenter aufstellen und sich auf Magazine wie Vogue, GQ und Glamour beschränken. Dort will man künftig mehr Geld durch Digital-Abos einnehmen.

Positivbeispiele in Deutschland

Doch es gibt in Deutschland auch Positiv-Beispiele: Der Springer-Konzern ist laut eigener Aussage zufrieden mit der Entwicklung der Website "businessinsider.de", einem Wirtschaftsmagazin im Netz, und will sogar noch mehr investieren.

Auch die deutsche Seite des Unterhaltung- und Nachrichtenportals "buzzfeed" entwickle sich gut, erklärt Chefredakteur Daniel Drepper: "Was hier für Buzzfeed sehr wichtig war, dass man es tatsächlich aus Deutschland heraus mit deutschem Personal für deutsche Nutzerinnen und Nutzer aufgezogen hat und es auch weiterhin so betreibt, dass es eine große Autonomie der Entscheidungen gibt hier in Deutschland."

Google und Facebook lassen Umsatz schrumpfen

Problem aller Websites, die kein gedrucktes Pendant haben, ist, dass Google und Facebook nach wie vor einen Großteil der Werbegelder abziehen. Das lässt Umsätze und Gewinne schrumpfen und betrifft auch Buzzfeed: Der Mutterkonzern streicht in diesem Jahr 15 Prozent der Stellen in allen Bereichen, um endlich profitabel zu werden.

Heißt all das nun, dass Verlage und Medienhäuser künftig vorsichtiger sein werden, wenn es um neue Formate und Produkte aus den USA geht? Der Medienjournalist Christian Meier meint: Ja, das sei bei den deutschen Medien zu beobachten. "Die machen eigene Ableger, wie jetzt Bento vom SPIEGEL oder ze:tt von der ZEIT für junge Leser." Man mache lieber etwas Eigenes. Neue hätten es tendenziell schwerer und bräuchten einen langen Atem.