Warum Twitter für die Politik so wichtig ist

Twitter wird gerne mal als "zentrale Kommunikationsplattform" bezeichnet, dabei wird das Zwitscher-Netzwerk nur von vier Prozent der Deutschen täglich genutzt. Zum Vergleich: Fünfmal mehr nutzen Facebook und Instagram. Warum also hat die Plattform trotzdem diesen Stellenwert – auch für die deutsche Politik?

Twitter als virtueller Flurfunk

"Twitter ist ein Echtzeit-Watercooler für die gesamte westliche Presse", sagte der Tech-Journalist Casey Newton bei einer Podiumsdiskussion in San Francisco, im Dezember. Als "Watercooler-Moment" wird in den USA der Moment bezeichnet, bei dem sich Büro-Angestellte früh morgens am Wasserspender über den neuesten Trasch und Ratsch austauschen. Was bei Twitter passiert, darüber spricht man, es ist also so etwas wie der virtuelle und permanente Flurfunk auch für alle westlichen Journalistinnen und Journalisten.

Über Twitter werden die Medien permanent mit Informationen versorgt. Oft aus erster Hand. Denn auch viele Politikerinnen und Politiker sind auf der Plattform. Beispiel Bundestag: Rund 80 Prozent aller Abgeordneten haben einen Account und nutzen den zum Teil sehr intensiv, sagt die Politik-Beratungsfirma Pollytix aus Berlin. Es geht, natürlich, um Reichweite. "Ich rede jetzt nicht von der Endbevölkerung, sondern Multiplikatoren, Medien, NGOs, gesellschaftliche Eliten", sagt dazu Geschäftsführer Rainer Faus.

Direkter Zugang zur Öffentlichkeit

Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat eine Millionen Follower. Mit einem Tweet erreicht er Hunderttausende, ohne Talkshowauftritt, ohne Radiointerview. Noch wichtiger: Die Posts von Politikerinnen und Politikern werden, bei entsprechender Relevanz, sofort von klassischen Medien aufgegriffen.

"Als Politiker muss man keine Pressemitteilung raus schicken – sondern kommt niedrigschwellig in die Öffentlichkeit und kann die eventuell auch beeinflussen", so fasst Wolfgang Schweiger, Kommunikations-Wissenschaftler an der Universität Hohenheim, die Vorteile zusammen, die Twitter für Politiker hat.

Das funktioniert auch besser als auf anderen Plattformen wie Facebook, Tiktok oder Instagram, die weniger textbasiert als eher visuell geprägt sind. "Man muss sich auf die 280 Zeichen beschränken, dadurch wird alles sehr zugespitzt", sagt Politik-Marktforscher Rainer Faus.

Wird Twitter überschätzt?

Es ist also sehr einfach, über Twitter, auch sehr spontan, auf die eigenen Standpunkte aufmerksam zu machen. Und umgekehrt? Wie groß ist der Einfluss von Debatten bei Twitter auf Politiker? "Der Einfluss ist manchmal größer, als er sein sollte", sagt Faus. Eine kleine und organisierte Minderheit könne sich größer machen, als sie in Wirklichkeit ist.

Das ist einer der Gründe, warum sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert von Twitter verabschiedet hat. Die Diskussion auf Twitter repräsentiere nur einen Ausschnitt der Gesellschaft. Er habe festgestellt, dass die Plattform seine Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerre. Das könne zu Fehlschlüssen in politischen Entscheidungen führen.

"Wenn wir Fokusgruppen mit durchschnittlich Informierten machen, sehen wir, dass Sachen, die auf Twitter heiß diskutiert werden – von denen haben die noch nie was gehört", erzählt Maus.

Habeck und Kühnert bleiben Ausnahmen

Vor drei Jahren hat der heutige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen seinen Twitter-Account gelöscht. Er habe sich von der Aggressivität bei Twitter anstecken lassen, sagt er damals.

Habeck und Kühnert aber sind Ausnahmen. Auch nach der Twitter-Übernahme von Elon Musk sind viele Politikerinnen und Politiker sowie Behörden weiterhin bei Twitter. Sollte die Plattform bedeutend an Relevanz verlieren - sieht Kommunikationsforscher Schweiger das aber nicht unbedingt als Nachteil: "Ich glaube, dass es nicht schlecht wäre, wenn sich die unglaubliche Geschwindigkeit bei Diskussionen auf Twitter mal wieder entschleunigt würde."