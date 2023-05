Warum sperrt Google seinen neuen Chatbot in Europa?

Artikel mit Audio-Inhalten

Kein Computerprogramm wird gerade so heiß diskutiert wie Google Bard – doch in Deutschland und dem Rest der EU ist der KI-Chatbot nicht verfügbar. Über den Grund schweigt sich Google aus. Steckt hinter all dem ein politisches Statement?