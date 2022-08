Warum IT-Rechtsanwalt Chan-jo Jun nicht mehr bei Twitter ist

Chan-jo Jun ist wahrlich niemand, der Diskussionen und Streit aus dem Weg ginge. Im Gegenteil: Als Anwalt ist das Ringen darum, wer Recht hat, ein Teil seines Berufs. Jun gilt als bekannte und pointierte Stimme zu IT-Recht und Hasskriminalität. Mehrfach vertrat seine Kanzlei Mandanten gegen Facebook und dessen Betreiber. Kürzlich legte er sich mit dem Bundesjustizminister an. Auch gegen Falschbehauptungen, etwa von Corona-Leugnern, positionierte sich der Würzburger Jurist deutlich.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erreichte Jun damit eine beachtliche Reichweite. Mehr als 70.000 Menschen folgten ihm. Doch am Wochenende hat er seinen Account deaktiviert.

Reaktion auf Tod der Ärztin Kellermayr

Jun reagiert damit auf den Tod der österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Sie hatte öffentlich für Impfungen geworben, wurde dafür angefeindet und bedroht. Am Freitag hat sie sich das Leben genommen. In Österreich und darüber hinaus sorgte das für große Bestürzung. "Engagement und Aufklärung", schrieb Rechtsanwalt Jun auf Twitter, hätten "zu Hass, Bedrohungen, Ruin und mutmaßlich zum Tod" geführt. Ihr Tod werde unterdessen "auf Telegram von Querdenkern als Sieg gefeiert". Kellermayr war wie Jun regelmäßig auf Twitter aktiv.

Rechtsanwalt erklärt Abschied von Twitter

Im Gespräch mit BR24 äußert sich Jun nun ausführlicher zu seinem Abschied von Twitter. Der vergangene Freitag sei für ihn "nur der Höhepunkt einer grauenvollen Woche" auf der Plattform gewesen. Auch er erhalte regelmäßig Drohungen und Anfeindungen. Sie seien mal mehr, mal weniger intensiv. Seinen Account habe er allerdings nicht wegen einer akuten Bedrohungslage gegen sich deaktiviert. "Ich habe festgestellt, dass meine ursprüngliche Mission, Diskussionen auf Twitter zu versachlichen, nicht funktioniert", sagt Chan-jo Jun.

Auch er selbst habe teils an polemischen Debatten teilgenommen. Gleichzeitig habe er festgestellt, dass seine juristischen Hinweise zu verschiedenen Themen manchmal "Öl ins Feuer gegossen" hätten. Sie hätten also das Gegenteil dessen bezweckt, was er erreichen wollte.

Rechtsanwalt fordert Gesetzesanpassungen

Gleichzeitig spricht Jun davon, dass seine juristischen Einschätzungen in den sozialen Netzwerken regelmäßig behindert worden seien. "Wenn ich über bestimmte Personen tweete, habe ich am nächsten Tag Abmahnungen im Briefkasten", sagt Jun, "ich gerate da an Grenzen". Zwar seien die Abmahnungen gegen seine Arbeit in aller Regel gegenstandslos. Sein Team unterstütze ihn. Dennoch sei die Bearbeitung einer jeden Abmahnung zeitintensiv. Jun spricht von "Missbrauch" dieses juristischen Werkzeuges.

"Wir erleben, dass dieses Mittel dazu eingesetzt wird, Leute einzuschüchtern", sagt Jun. Er sieht den Gesetzgeber in der Pflicht. Derzeit würden unberechtigte Abmahnungen nicht dazu führen, dass derjenige, der sie gestellt hat, auch die Anwaltskosten tragen muss. Das führe dazu, dass Abmahnungen auch dann gestellt werden, wenn sie widerlegbar sind. Außerdem fordert Jun, dass die Kostenerstattungsansprüche hierfür begrenzt werden.

Jun will Hasskriminalität weiterhin bekämpfen

"Ich überlasse jetzt anderen das Feld. So lange, bis ich ein Konzept gefunden habe, wie ein sachlicher Austausch in Sozialen Medien stattfinden kann", sagt Jun. Er wolle weiterhin auf dem Feld des IT-Rechts tätig bleiben: "Ich werde nicht weniger Zeit in das Thema investieren, aber auf anderem Wege." Zum Beispiel wolle er weiterhin Organisationen im Kampf gegen Hasskriminalität unterstützen.

Auf Twitter hatte Juns deaktivierter Account für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli etwa schrieb: "Verstehe, dass er jetzt genug hat. Tragisch ist sein Rückzug hier für unsere Demokratie dennoch." Auch die Ärztin Natalie Grams, auch sie eine bekannte Stimme auf der Plattform, hat am Wochenende ihren Twitter-Account deaktiviert.