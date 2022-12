Warum es ohne Snowden keinen europäischen Datenschutz gäbe

Der Filmregisseur David Bernet musste erleben, wie schwer es ist, Menschen die Bedeutung von Datenschutz zu vermitteln. Bernet ist der Macher des preisgekrönten Films „Democracy – im Rausch der Daten“. Die Dokumentation zeigt zum einen sehr anschaulich, wie in Brüssel Gesetze gemacht werden und zum anderen, welche Rolle Daten in unserer Gesellschaft spielen. Bei seinen Produzenten hatte der Regisseur den Film fast nicht durchbekommen. Ihnen war das Thema zu abstrakt. Sie forderten ihn vielmehr auf, lieber etwas über Landwirtschaft oder über Fischfang zu machen. „Aber ich wollte nicht das alte Europa zeigen.“ Bernet war überzeugt, dass es kaum ein zukunftsträchtigeres Thema als den Datenschutz gab.

Dienste wurden mit Daten bezahlt – und das war ok so

Der Mainstream, angetrieben von US-amerikanischen Internetkonzernen, zeigte vor zehn Jahren eindeutig weg vom Datenschutz. Die allgemeine Überzeugung war, „Privacy is dead. Je transparenter das Netz, desto besser wird es uns gehen“, so Bernet in der Rückschau. Die Möglichkeit zu sagen, man möchte dieses Facebook oder Google nutzen, gerne dafür bezahlen, aber im Gegenzug seine Daten nicht hergeben, gab es nicht – sollte es nach Meinung der Internetwirtschaft auch nicht geben.

Dazu kam, dass in Europa jedes Land seine eigenen Regeln und Gepflogenheiten beim Datenschutz verfolgte. Und vor allem Irland ging ziemlich lax damit um. In Dublin wollte man die Internet-Konzerne zu sich locken. Max Schrems, Anwalt und Datenschutzaktivist aus Österreich, beschrieb den Umgang des Landes mit Verstößen der Unternehmen gegen den Datenschutz einmal so:

In Irland gibt es nur eine Enforcement Notice wo drauf steht: „Liebes Facebook tu das nicht mehr, Küsschen, deine Datenschutzbehörde. Max Schrems, Anwalt und Datenschutzaktivist

Ein junger Grüner als Vorreiter

Und in dieser Situation sollte nun die EU ein Datenschutzgesetz ausarbeiten. Die Aufgabe für das Europaparlament einen konsensfähigen Gesetzentwurf zu erarbeiten, fiel dem jungen Grünenabgeordneten Jan Philipp Albrecht zu. Albrecht hatte Jura studiert und sich auf IT-Recht spezialisiert. Und ihm war von Anfang an völlig klar, dass es dringend ein Gesetz für mehr Datenschutz brauchte und zwar eines das in ganz Europa gleichermaßen gelten sollte.

Fokus auf den Ringkampf mit Brüssels Lobbyisten

Er musste dabei eine Gesetzesvorlage schreiben, der am Ende die Mehrheit der Abgeordneten zustimmen konnte. Er musste außerdem die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten mit ins Boot holen. Und dann war da noch der nervenaufreibende Kampf gegen die Lobbyisten. „Da gab´s 100 Gespräche, in denen mir die Vertreter von Unternehmen klar machen wollten, dass das alles Humbug ist und dass ihr Interesse auf jeden Fall berücksichtigt werden muss.“, sagt Albrecht im Rückblick.

Dieses Ringen mit den Lobbyisten zeigt der Film Democracy besonders anschaulich. Regisseur David Bernet kam hier extrem nah ran. Es hatte mehrere Jahre gedauert, um das Vertrauen dieser eher öffentlichkeitsscheuen Unternehmens-Emissäre zu gewinnen. Sie erzählen, Bernet darf die Kamera manchmal sogar bei ihren geheimen Treffen mitlaufen lassen. Zu sehen ist dann, wie versucht wird, Jan Philipp Albrecht bei seinem Vorhaben, in Europa einen strengen Datenschutz zu etablieren zu bremsen und wie der sich widersetzt. Trotzdem schien es zwischenzeitlich, als würde der sympathische Gründen-Mann zu verlieren. „Es gab den Zeitpunkt wo man den Eindruck hatte, das Gesetz wird nicht zustande kommt. Das war 2013, im Frühling. Mir wurde von meinen Informanten aus dem EU-Rat gesagt: das Gesetzt ist tot, das hat keine Chance.“

NSA-Enthüllungen sorgten für einen Stimmungsumschwung

Dann aber platzte die „Bombe“. Der NSA-Mitarbeiter Edward Snowden verschickte interne Dokumente, die zeigten, dass der US-Geheimdienst alles an Daten auswertete, was er in die Finger bekam. Keine Mail, kein Telefongespräch war vor der NSA sicher. Die Snowden-Enthüllungen gaben dem Datenschutz einen kräftigen Schub, auch in Brüssel. „Plötzlich wurde klar, dass die Handys Spuren hinterlassen, dass die lesbar werden, dass damit etwas geschieht und dass da Gefahren dahinter stehen. Das war eine völlig neue Erkenntnis.“, erzählt Bernet.

Und auf einmal ging es – für Brüsseler Verhältnisse – ziemlich schnell. Ende 2015 gab es einen Text, dem alle zustimmten, also Parlament, Kommission und der Rat. Auch Länder wie Irland, die bisher von recht laxen Regeln profitiert hatten, waren nun für mehr Datenschutz.

2016 trat das Gesetz in Kraft. Und seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung für uns alle in Europa gleichermaßen. Und selbst in den USA ist das europäische Gesetz mittlerweile so anerkannt, dass es zumindest der Silicon-Valley-Staat Kalifornien als Vorlage für ein eigenes Gesetz genommen hat.