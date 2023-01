Warum es mit der digitalen Verwaltung hapert

Es war ein sehr ambitioniertes Ziel, welches das Onlinezugangsgesetz, kurz OZG, 2017 formulierte: Bis Ende 2022 sollten alle Verwaltungsleistungen in Deutschland digital angeboten werden. Es war von vornherein klar, dass es sich dabei um eine Herkulesaufgabe handeln würde. Und an der sind Bund, Länder und Gemeinden gescheitert.

286 von 575 Verwaltungs-Leistungen sind in Bayern in mindestens einer Kommune verfügbar - also bei weitem nicht flächendeckend. Obwohl Bayern weit davon weg ist, wie geplant alle Leistungen digitalisiert zu haben, liegt der Freistaat mit diesem Wert auf Platz 2 bundesweitweit.

Land programmiert digitale Leistungen für die Kommunen

Das zeigt, wie überambitioniert dieses Ziel war. Bund und Länder haben zwar das Gros ihrer Leistungen digitalisiert. Doch etwa 80 Prozent der Verwaltungsleistungen - etwa den Personalausweis - beantragen die Bürgerinnen und Bürger in ihren Kommunen.

Deswegen haben Bund und Länder auch zahlreiche Leistungen programmiert oder bei IT-Dienstleistern eingekauft - und den Kommunen zur Verfügung gestellt, wie Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) sagt: "Am Ende kann ich Anreize setzen, kann den Kommunen dabei helfen, in die Fläche zu kommen. Aber ich brauche natürlich auch das Commitment der Kommunen, mitzuziehen und selbst die Hausaufgaben dann auch vor Ort zu machen."

Großes Digitalisierungs-Gefälle in den Kommunen

Doch in den Kommunen sind die digitalen Verwaltungsleistungen nicht so recht angekommen. Am besten sieht es noch in Nürnberg aus, das 252 Leistungen umgesetzt hat. Es gibt aber auch einige kleinere Kommunen, bei denen es weniger als zehn sind. Das hat mit finanziellen und personellen Ressourcen zu tun. Aber auch damit, dass einige Online–Verfahren aus Sicht der Verwaltung unpraktisch sind.

Schnittstellen zwischen Online-Anträgen und Programmen der Verwaltung fehlen

Bürger können in Online-Formularen zwar eine Leistung beantragen, diese Formulare sind aber häufig nicht mit den Programmen kompatibel, mit denen die Verwaltungen die Anträge dann bearbeiten. Dann muss die Verwaltung den Antrag ausdrucken und die Daten händisch in ihr Programm eintragen.

Dieses Problem bestätigt auch Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff: "Mit unserem Dokumentenmanagement sind wir an einen Punkt gekommen, wo wahrscheinlich viele andere Kommunen auch ein wenig daran scheitern, diese Schnittstellen zu schaffen."

Experten: Verwaltungsdigitalisierung wurde falsch geplant

Auch Thorsten Frenzel, Moderator des E-Government-Podcasts, kritisiert fehlende Schnittstellenstandards. Fachliche Standards beschreiben, welche Informationen elektronisch übermittelt werden müssen, bei einer Ummeldung zum Beispiel Name, Anschrift und Geschlecht. Die fachlichen Standards können nur mit Hilfe technischer Standards wie dem textbasierten Datenformat XML ausgetauscht werden. Solche einheitlichen Standards gebe es aber nur in wenigen Fällen, etwa den XMeld-Standard im Meldewesen. "X-Meld ist eine rühmliche Ausnahme. In anderen Bereichen funktioniert das überhaupt nicht", sagt Frenzel.

Frenzel vergleicht den Weg, wie die Digitalisierung der Verwaltung geplant wurde, mit einem fehlerhaften Hausbau: Wenn man ein Haus baue, engagiere man zuerst einen Architekten, der das Haus plane. Dann folgten das Fundament, die Böden und die Wände. Und zum Schluss komme die Einrichtung. Bei der Verwaltungsdigitalisierung sei es aber genau anders herum gelaufen: "Wir sind jetzt dabei beim Einrichten, aber uns fehlt das Fundament, und die Architektur gibt es bei uns auch nicht. Wir haben keine einheitliche Infrastruktur, wir haben keine einheitliche IT-Architektur, und wir haben auch keine einheitlichen Standards."

Grüne sprechen von "Schein-Digitalisierung"

Auch Benjamin Adjei, digitalpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, ist der Ansicht, dass die Digitalisierung falsch angegangen wurde. "Mit dem Onlinezugangsgesetz ist nur das Schaufenster digitalisiert worden: die Tür zu den Bürgerinnen und Bürgern. Aber eben nicht alles, was dann intern im Rathaus selber passiert", sagt Adjei im Gespräch mit BR24. Die damalige Große Koalition mit dem unionsgeführten Innenministerium habe eine "Schein-Digitalisierung" betrieben. Hilfreicher wäre es gewesen, erst interne Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, ehe man den Bürgern digitale Dienstleistungen anbietet.

Positivbeispiel: Digitaler Bauantrag

Doch es gibt auch positive Beispiele, bei denen Online-Anträge mit den Fachverfahren der Behörden verknüpft sind. Zum Beispiel den digitalen Bauantrag, der in einigen bayerischen Landratsämtern und Kreisstädten angewendet wird. Etwa in Fürstenfeldbruck. Oberbürgermeister Raff verspricht sich viel davon: "Es ist praktisch und ressourcenschonend, wenn die Baupläne digital vorliegen. Man braucht sie nicht mehr ausdrucken und auch die Bearbeitung geht schneller."

Auch für die Personen, die einen Bauantrag stellen, soll es einfacher werden: Intelligente elektronische Formulare, sogenannte "Online-Assistenten", helfen den Nutzern beim Ausfüllen. Außerdem weisen sie ausdrücklich auf alle einzureichende Bauvorlagen hin, dadurch sollen Bauanträge vollständiger und die Bearbeitungszeiten reduziert werden.

Bund setzt sich bei der Verwaltungsdigitalisierung kein zeitliches Ziel mehr

Bis wirklich alle Verwaltungsleistungen digitalisiert sind, wird es aber wohl noch Jahre dauern. Inzwischen ist ein Onlinezugangsgesetz 2.0 in Arbeit. Doch eine Lehre scheinen Bund und Länder aus der bislang schleppenden Umsetzung gezogen zu haben: Eine neue Frist, bis zu der die Verwaltungsleistungen digital angeboten werden müssen, sucht man im OZG 2.0 vergeblich.