Warum Donald Trump gegen Twitter schießt

"Ich werde es nicht mehr zulassen, dass die Amerikaner von diesen Netzwerken schikaniert werden", sagte Trump, als er das Dekret unterschrieb, mit dem er die Haftungsregeln für die Sozialen Netzwerke verändern will. Das Video stellte er kurz darauf bei Twitter online. Konkret geht es um Paragraf 230 des US-Telekommunikationsgesetzes. Dieses hatte die Online-Netzwerke bisher davor bewahrt, wegen der Inhalte, die ihre Nutzer dort posten, verklagt zu werden.

Nicht irgendeine Regel

Paragraf 230 ist deswegen nicht irgendeine Regel, sondern hat das Internet in der heutigen Form überhaupt erst ermöglicht. Die meisten Plattformen würden heute gar nicht existieren, wenn sie für alle Inhalte haftbar gemacht werden könnten, die auf ihren Plattformen verbreitet werden. Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regelung. Die Netzwerke können etwa zur Verantwortung gezogen werden, wenn Kinderpornografie oder Urheberrechtsverletzungen über ihre Plattformen verbreitet werden. Aber generell schützt sie Paragraf 230 vor allzu großen Scherereien mit der Justiz. Paragraf 230 ist deswegen auch den Demokraten ein Dorn im Auge, die den sozialen Netzwerken vorwerfen, sich hinter dem Gesetz zu verstecken und nicht energisch genug gegen menschenfeindliche Inhalte auf ihren Seiten vorzugehen.

Twitter, Facebook & Co. wären ungeschützt

Donald Trump zielt mit seinem Dekret also auf einen empfindlichen Punkt. Und so könnte das Papier des US-Präsidenten weitreichende Folgen für die Firmen im Silicon Valley haben. "In Amerika, wo jeder für alles vor Gericht geht, wäre das ein großes Problem", sagt Frederic Lardinois, Journalist beim Online-Nachrichtenportal Techcrunch. Die Plattformen wären dann ungeschützt.

Die Gretchen-Frage: Was sind soziale Medien?

Sollte der Paragraf 230 wirklich fallen oder zumindest reformiert werden, dann wäre nicht nur Twitter betroffen, sondern jede Internetplattform. Youtube genauso wie Bewertungsportale, Instagram genauso wie die Kommentar-Seiten großer Medienmarken. Und natürlich hätte eine Änderung der Gesetzeslage insbesondere auch Folgen für Facebook. Mark Zuckerberg hatte sich immer dagegen gewehrt, dass soziale Medien als herkömmliche Medien betrachtet werden, auch weil für diese andere, strengere Regeln gelten. Noch bevor Donald Trump sein Dekret unterschrieb, hatte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg von Twitters Vorgehen distanziert und gesagt, dass soziale Netzwerke nicht über den Wahrheitsgehalt von Posts entscheiden sollten. Twitter hatte einen Tweet des US-Präsidenten erstmals einem Faktencheck unterzogen und damit Trump auf den Plan gerufen.

Doch auch wenn Zuckerberg noch im Vorfeld offenbar gut Wetter machen wollte: Auch seine Firma treffen nun möglicherweise die Konsequenzen des Streits zwischen Trump und Twitter, weshalb Facebook in einer Erklärung das Dekret kritisierte. In einem Statement von Twitter wiederum hieß es, das Dekret sei "reaktionär".