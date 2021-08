Warum die Luca-App nicht im Kampf gegen die Pandemie hilft

Die Pandemie war noch nicht vorbei, da wurde Großbritannien von einer "Pingdemie" heimgesucht. "Pingdemie", enthält das Wort "Ping" und das steht lautmalerisch für das Geräusch, welches das Handy von sich gibt, wenn es eine Mitteilung erhält. Ping, ping, ping: Viele Briten erhielten in den vergangenen Wochen ziemlich viele Nachrichten von der Corona-App, die von dem staatlichen Gesundheitsdienstes NHS betrieben wird. Die App warnt Personen, die Kontakt zu jemandem hatten, der positiv auf Corona getestet worden ist und fordert sie dann dazu auf, sich zu Hause in Quarantäne zu begeben.

Das funktionierte gut - vielleicht aber auch zu gut. Eineinhalb Millionen Briten wurden von der App in Quarantäne geschickt. Regale in den Supermärkten blieben deswegen leer, etliche Busse und Bahnen fielen aus und dann zwang die "Pingdemie" auch noch manche Pubs dazu, ihre Tore zu schließen. Kein Wunder, dass viele Briten die App deinstallierten, um der "Pingdemie" zu entgehen.

Deutschland setzt in der Gastronomie auf Luca

Vermutlich haben die vielen Pings auf britischen Handys aber doch dazu beigetragen, dass die Infektionen dort trotz der Delta-Variante sinken. Die britische App funktioniert ähnlich wie die deutsche Corona-Warn-App, sie warnt also die Menschen direkt und anonym, ohne den Umweg über die Gesundheitsämter. Aber anders als ihr deutsches Gegenstück darf sie auch zur Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie eingesetzt werden.

Hierzulande wird das in den allermeisten Bundesländern durch die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen verhindert, darunter auch in Bayern. Diese schreiben vor, dass gastronomische Betriebe Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer aufnehmen müssen. Diese Daten sollen im Falle eine Infektion an die Gesundheitsämter weitergeben werden, damit diese wiederum die Kontaktnachverfolgung angehen können.

Bayern: 5,5 Millionen Euro für ein Jahr Luca-App

Um diesen gesetzlichen Anforderungen Genüge zu tun, war an den Eingängen von Kneipen und Restaurants vor allem Zettelwirtschaft angesagt. Dann kam die Luca-App. Diese wird von dem Start-up neXenio betrieben, an dem auch der Rapper Smudo beteiligt ist. Smudo wiederum bewarb Luca intensiv im Herbst in verschiedenen Talkshows. Bei Sandra Maischberger beklagte er zurecht, dass man sich auf Knopfdruck Pizza bestellen könne, während es bei der Kontaktnachverfolgung noch zugehe wie in den 70er-Jahren.

Die Politik war offenbar beeindruckt und viele Bundesländer kauften Luca-Jahreslizenzen ein. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller ("Ich habe das jetzt bestellt für Berlin"), gab hierfür 1,2 Millionen Euro aus, der Freistaat Bayern 5,5, Millionen. Bisweilen wurde die Kritik laut, Konkurrenz-Programme wären nicht ausreichend berücksichtigt worden. In Mecklenburg-Vorpommern wird der Kauf der Luca-Lizenz deswegen von den Gerichten geprüft.

Digitaler Heilsbringer oder "Bananen-Software"?

Die alles entscheidende Frage aber lautet: Funktioniert Luca überhaupt? Und hier muss das Zwischenfazit ernüchternd ausfallen, bislang zumindest. Da ist nicht nur die Eindruck, dass die Länder sich eine "Bananen-Software" eingekauft haben. Als "Bananen-Software" wird Software bezeichnet, die nicht fertig ist, sondern erst bei den Kunden reift, so wie unreife, grüne Bananen.

Lange Zeit verging kaum eine Woche ohne Hiobsbotschaft rund um die App. Es konnten zum Beispiel Leute an Orte eingecheckt werden, an denen sie nie waren und die Luca-Schlüsselanhänger für Leute ohne Smartphone offenbarten gravierende Sicherheitsmängel. Der Chaos Computer Club forderte eine "Bundesnotbremse" für die App, angesehene Sicherheitsforscher warnten in einem offenen Brief vor dem Einsatz des Programms und der Sicherheitsforscher Marcus Mengs zeigte, wie man Luca dazu nutzen konnte, um Erpressungstrojaner in Gesundheitsämter einzuschleusen.