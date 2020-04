Warum die Lernplattform Mebis noch immer eine Baustelle ist

Serverkapazitäten verzehnfacht

Um die steigende Nachfrage besser in den Griff zu bekommen, haben die Mebis-Administratoren "die Systeme deutlich optimiert und sowohl Performance als auch Stabilität deutlich gesteigert. Die Serverkapazitäten wurden verzehnfacht", antwortet das Kultusministerium auf BR24-Anfrage.

Dennoch kam es auch zu Beginn dieser Woche, also nach dem Ende der Osterferien, wieder zu Zugriffsproblemen. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken kursierten Beschwerden darüber, dass Mebis wieder nicht erreichbar bzw. überlastet sei.

Zahl der Nutzer-Aktionen sprunghaft gestiegen

Das Kultusministerium sagt dazu, dass die Erreichbarkeit am Montag, 20.04.2020, zwischen 8.00 und 14.00 Uhr eingeschränkt gewesen sei. Die Zahl der gleichzeitig ausgeführten Nutzer-Aktionen sei von weniger als 500 pro fünf Sekunden in den Osterferien auf mehr als 6.800 Aktionen am Vormittag des 20. April angestiegen. Ab 14 Uhr seien die Systeme wieder sehr stabil gelaufen.

Weil Lehrer und Schüler Mebis weiter sehr intensiv nutzen, arbeiten das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung sowie das IT-Dienstleistungszentrum "mit Nachdruck an der schnelleren Skalierung und Optimierung der Systeme." Daneben werde an einer Optimierung der Datenbanken gearbeitet.