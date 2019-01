Warum die Gemeinde Forstern keinen Glasfaser-Ausbau will

Ungerechte Förderung

Herbert Berger wohnt am Rand von Forstern – ihm ist das Internet hier zu langsam. Aber viele Nachbarn in seiner Nähe, in der Peripherie rund um den Ort, haben bereits Glasfaser bekommen. Weil der Breitbandausbau dort noch schlechter war, gab es Förderungen von Bund und Freistaat. Ungerecht, findet Berger. "Jetzt sagt natürlich jeder, warum kriegen wir das nicht auch? Wir brauchen in der Ortschaft auch Glasfaser", sagt er. "Ich verstehe das: Draußen haben sie Glasfaser. Die Gewerbegebiete und die Ortschaft Forstern hat es nicht. Wir brauchen es für die Zukunft auf alle Fälle." Und dafür brauchen sie etwa noch 100 Verträge mehr, die Bernard Peterander und seine Kollegen abschließen müssen. Bis zum 28. Januar haben sie dafür Zeit.