Warum die "Chatkontrolle" so umstritten ist

Die EU-Kommission will Kindesmissbrauch stärker bekämpfen. Dafür sollen private Chats gescannt werden können. Dagegen laufen Bürgerrechtler Sturm. Nun meldet auch das Europaparlament massive Zweifel an. Warum die "Chatkontrolle" so umstritten ist.