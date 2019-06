Warum das Netz über eine smarte Glühbirne lacht

Der Hersteller empfiehlt zur präzisen Durchführung des Reboot-Vorgangs zwischen den verschiedenen An – und Ausschaltprozeduren das Wort „Mississippi“ auszusprechen. Einmal „Mississippi“ entspricht hierbei einer Sekunde, acht Mal „Mississippi“ folglich acht Sekunden. So könne man die An – und Ausschalt-Intervalle genau timen, denn ein Abweichen von der beschriebenen Vorgehensweise führt unweigerlich zum Fehlschlag, sodass die ganze Prozedur wiederholt werden muss. Wer die elf Schritte korrekt befolgt, hat offenbar eine realistische Chance, seine Glühbirne wie gewünscht in Betrieb nehmen zu können.

Probleme mit falscher Glühbirnen-Firmware

Es sei denn auf der Glühbirne läuft die falsche Firmware. Die beschriebene Vorgehensweise gilt nämlich nur für Glühbirnen, auf denen die Firmware Version 2.8 oder aktueller läuft, was der Verpackung zu entnehmen ist. Wer Glühbirnen hat, auf denen eine ältere Firmware als die Firmware 2.8 läuft, der muss eine Sonderprozedur durchführen, die etwas länger dauert. Hier kommt der Nutzer dann für das Zurücksetzen der Glühbirne hier auf insgesamt 13 Arbeitsschritte.

Es geht auch einfacher

Im Netz hat die Anleitung zum Zurücksetzen der smarten Glühbirne von General Electric für Gelächter gesorgt. Wer smarte Glühbirnen sein Eigen nennt, muss trotzdem nicht verzweifeln: Viele Modelle lassen sich in der App zurücksetzen oder auch durch ein- und ausschalten. Allerdings ist das in der Regel weniger kompliziert.