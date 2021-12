Warum boomen im Internet Horoskope?

Es ist vermutlich kein Wunder, dass Astrologen und Horoskope-Apps in Pandemie-Zeiten so beliebt wie nie sind. Von dem aktuellem Astrologie-Hype profitiert unter Anderem der Online-Dienst "Sirius Joy". Für umgerechnet 18 Euro im Monat bekommt man unter anderem ein tägliches Horoskop zugemailt. „Astrologie hilf einem, sich selbst besser zu verstehen. Sie gibt Sinn in einer Welt voller Herausforderungen“, erzählt die 39-jährige Camille aus New York, einer der Kundinnen von "Sirius Joy".

Weniger religiös, dafür eher spirituell

Vor allem die Millennials, also die Gruppe der heute 30 bis 50-Jährigen, sind zumindest in den USA weniger religiös als alle anderen Altersgruppen. Laut Umfrage des Pew Research Center sind aber 60 Prozent für spirituelles empfänglich. Das bestätigt Doktor Jennifer Freed, Psychologin und Astrologin, die in Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow berät. „Für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist es viel wichtiger geworden, ein Gespür für ein göttliches Timing zu entwickeln. Sie wollen wissen, wie sie ihre Talente verbessern und aufwerten können“, meint Freed.

Das Geschäft mit Astrologie-Apps brummt

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen man in Zeitschriften sein Horoskop studierte. Vor allem der Markt für Handy-Apps boomt. Gut 200 Astrologie-Apps gibt es. Wert: mehr als zwei Milliarden Euro. Banu Guler ist der Kopf hinter der beliebten Astrologie-App "Co-Star", die etwa 7, 5 Millionen Abonnenten hat, darunter den Popstar Ariana Grande oder den Basketballer Kevin Durant. Mithilfe von NASA-Daten erstellt Co-Star ein Geburtshoroskop. Für drei Dollar extra gibt es sogar eines für den Hund. „Die Frage ist nicht, ob Astrologie real ist oder nicht. Es geht darum, ob die Auswirkungen real sind“, findet "Co-Star"-Gründerin Guler.

Doch auch die klassischen Astrologen profitieren von dem Boom. Eine der bekanntesten in den USA ist Susan Miller. Jetzt zum Jahreswechsel ist sie so gefragt wie nie. Im US-Fernsehen prophezeit sie vor wenigen Tagen, dass wir im nächsten Jahr wieder alle mehr verreisen werden. Man kann nur hoffen, dass sie recht behält.

