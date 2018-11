Warum auf Instagram alle gleich aussehen müssen

Wo ist die Instagram-Innovation?

"Es wird oft alles auf hübsch und möglichst unrealistisch gemacht", sagt Giulia - auch sie betreibt einen Influencer-Account. "Wenn jetzt alle mit Lichterketten im Wald rumstehen? Naja." In ihrem Feed hat sie mittlerweile regelmäßig den Gedanken, dass Bilder abgekupfert aussehen - oft von bestimmten Personen. "Es wäre schon nicht schlecht, wenn sich mehr Individuen rausstellen, die ihr eigenes Ding machen."

Sowohl Andy als auch Giulia betonen auch: Es sind nicht alle so. Ein bisschen Innovation auf Instagram gibt es auch tatsächlich noch - aber wirklich radikal ist die nicht. Wenn, dann kann sie heute vor allem daraus bestehen, ein Konzept durchzuziehen, das nicht jeder hat. Andy hat als mr.andykeys die kühle Inszenierung von dunklen Farbtönen für sich entdeckt - der Look einer stylischen New Yorker Kaffeebar. Und Giulias Account giuliacarlabeskid verbindet mehrere sonst eher separate Aspekte der Instagram-Community miteinander: Model-Aufnahmen, Autos und Reisen. Meist alle drei in einem Bild.

Ähnlichkeit wird belohnt

Das Problem: Das Kopieren von Ideen ist Instagram praktisch in die DNA geschrieben - die App zwingt ihre Nutzer förmlich dazu. Denn Erfolg hat nur das, was möglichst schnell zu guten Zahlen führt, also viele Likes und Follows abräumt. Das ist ein Problem für Accounts, die etwas wirklich Neues ausprobieren wollen - denn Instagram lässt keine Zeit, in der ein neuer Stil langsam aufgebaut und perfektioniert werden könnte.

Sobald etwas funktioniert - und sei es die komische Idee mit der Lichterkette - wird es sofort von hunderten, wenn nicht gar tausenden anderen Nutzern übernommen. Eine wirklich originelle Idee geht da im Vergleich sehr schnell unter - und das führt dazu, dass die erfolgreichsten Instagram-Accounts jedes neue Bild immer mehr an die der Konkurrenz angleichen. Man stelle sich vor, Michael Jackson wäre während der Produktion seines Albums "Thriller" gezwungen gewesen, jeden neuen Song immer genau an den Track anzupassen, der gerade in den Charts auf Platz 1 steht.

Trends sind sofort überall

Die Autorin Rachel Weingarten sieht darin eine Gefahr. Sie beschäftigt sich viel mit der Geschichte von Schönheitsidealen - und sorgt sich bei Instagram weniger um die Influencer mit Sponsoring-Verträgen, und mehr um deren Zielgruppe: Teenager. "Auf Instagram kannst du sofort jemanden mit 14 Millionen Followern kopieren, auch wenn du selbst nur 14 Follower hast. Und dabei geht vieles verloren: Deine Kreativität, die Chance auch mal Fehler zu machen und etwas zu finden, das dich besonders macht."

Das Internet hat die Art, wie wir Schönheit, Mode und Foto-Trends wahrnehmen, stark verändert. Trends beginnen heute nicht lokal und breiteten sich dann langsam aus – sie können sofort überall sein. Weingarten erklärt: "Als das Internet vor 10 oder 15 Jahren größer wurde, da war es aufregend, dass du dir als zum Beispiel als jemand in Deutschland leichter etwas von jemandem aus Brooklyn abschauen konntest – und andersherum. Man sollte meinen, das sollte zu mehr Vielfalt führen. Aber es hat stattdessen dazu geführt, dass heute einfach alle gleich aussehen."