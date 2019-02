Warum 10 Millionen einem tanzenden Marshmallow zuschauen

Konzerte nerven. Erst muss man von der Couch runter, duschen und was Nettes anziehen. Dann raus in die dunkle, kalte Welt, rein in das Auto oder die U-Bahn, bis man an der überfüllten Venue angekommen ist, wo man mit anderen genauso armen Tröpfen rumsteht, bis man sich endlich für 6,50 Euro ein lauwarmes Bier kaufen kann, um dann – einigermaßen genervt – darauf zu warten, dass die grottige Vorband aufhört und es endlich anfängt.

Ok, ganz so furchtbar muss es nicht sein, aber: Geht das nicht viel einfacher? Diese Frage haben sich die Entwickler des Computerspiels Fortnite auch gestellt und sich gedacht: Warum machen wir kein Konzert in unserem Spiel? Und tatsächlich passt ein Konzert für Fortnite wie die Faust aufs Auge. Da wären zum einen die vielen digitalen Tänze, die Fortnite mitbringt. Die kommen im Spiel eigentlich nur dann zum Tragen, wenn Spieler einen Sieg feiern wollen. Zum anderen ist Fortnite nicht nur auf deutschen Schulhöfen das coolste Spiel seit geschnitten Brot. 40 Millionen Spieler hat Fortnite im Monat. Auf Twitch, also der Plattform, auf der man anderen beim Zocken zuschauen kann, ist es das meistgestreamte Spiel aller Zeiten.

Ein Auftritt, der sich gelohnt hat

Warum dann nicht den DJ Marshmello als digitale Figur ins Spiel einladen? Das coolste Spiel seit geschnitten Brot trifft auf den angesagtesten Künstler seit fließend Wasser. Marshmello ist das, was rauskommt, würde man David Guetta und Avicii mit einer Comic-Figur kreuzen, denn Marshmello tritt grundsätzlich nur mit einer übergroßen Marshmallow-Maske auf. Der DJ war selbst zugeschaltet, zwischen den Songs heizte er die Menge an, forderte zu Dance-Moves auf. Zehn Millionen Menschen haben den Auftritt live gesehen. Unzählige mehr später auf Youtube.

Obwohl es bei weitem nicht das erste digitale Konzert war: Für Marshmello hat sich die Aktion gelohnt. Auf der Webseite Songkick, wo Fans nach Konzerten suchen können, sind Marshmellos Zahlen durch die Decke gegangen. "In den vergangenen 4 Tagen haben mehr Menschen nach Marshmello-Tickets gesucht als in den letzten 3 Monaten zusammen", schreibt Songkick in einem Blogpost.

Fortnite bekommt Konkurrenz

Dabei droht Fortnite gerade seine Pole Position unter den meistgespielten Games zu verlieren. Denn seit zwei Wochen ist Branchenriese Electronic Arts vollkommen überraschend mit einem eigenen Battle-Royale-Game auf den Markt gestoßen: Apex Legends heißt das Spiel und hat in seinen ersten beiden Wochen 25 Millionen Spieler angezogen. Sogar Ninja, der bekannteste Fortnite-Streamer der Welt, spielt jetzt Apex Legends.

Droht Fortnite jetzt einzugehen? Nein. Die einmalige Position, die sich Fortnite in der Popkultur erspielt hat, wird noch lange vorhalten. Und Epic Games, der Entwickler von Fortnite, zieht schon jetzt die richtigen Schlüsse aus dem Erfolg des Spiels. Drei Milliarden Dollar Gewinn hat das Unternehmen im letzten Jahr eingefahren. Ein Gewinn, der jetzt in einen eigenen Store gesteckt wird. So könnte Epic Games eines Tages auch ein Branchenriese werden – genau wie Electronic Arts, dem Unternehmen hinter Apex Legends. Und all das auf dem Rücken tanzender – und zahlender – Fans.