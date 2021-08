Wahlkampf: Wie die großen Parteien Social Media nutzen

Zwischen analog und digital unterscheiden die Parteistrategen nicht mehr. Der Wahlkampf ist hybrid und das heißt: digitale Kampagne – Posts, Videos, Stories, Fotos – und analoge Aktionen wie Plakate, Infostände oder Veranstaltungen, ergänzen sich. Das entspreche der veränderten Lebensrealität, meint Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Die Menschen informierten sich zunehmend über digitale Medien, die Corona-Pandemie hat dem einen zusätzlichen Schub gegeben.

Auch Stefan Henneweg, CDU-Bundesgeschäftsführer, betont, dass es eine Gesamtstrategie gebe. Social Media sei seit Jahren fester Bestandteil des Wahlkampfes. Bei allen Aktivitäten werde digital und analog zusammengedacht. So werde die aktuelle Deutschlandtour von CDU-Kanzlerkandidat Laschet von einem Social-Media-Team begleitet, das seine persönlichen Begegnungen vor Ort online über alle Kanäle verteile.

Die Grünen per Instagram im Dialog mit den Jüngeren

Vor allem auf Instagram finden sich die Parteien und ihre Kandidaten und Kandidatinnen wieder. Diese Plattform gilt als weniger aggressiv als andere, lebt vor allem von stimmungsvollen Bildern und Videos.

Instagram sei Vorreiter beim direkten Dialog, betont die Wahlkampfmanagerin von Bündnis 90/ Die Grünen, Anna Schäfer. "Das liegt auch daran, dass die Community dort im Schnitt jünger ist als auf Facebook, und es für sie viel normaler ist, auch im Netz zu erwarten, dass da Antworten kommen." Insbesondere die Zielgruppe der Erstwähler und -wählerinnen habe "richtig Bock auf Austausch".

Thema Klimaschutz läuft gut auf Instagram

Vor allem Themen, wie Klimaschutz, Mobilität und Landwirtschaft liefen gut auf Insta, so Schäfer, da sie nah am Leben seien. Es stimme auch nicht, dass junge Leute es unbedingt poppiger und knalliger haben wollten; die meisten seien an ernsthafter politischer Kommunikation interessiert.

Annalena Baerbock und Robert Habeck würden die Leute ihre Expertise abnehmen, sagt die Wahlkampfmanagerin, nicht nur bei Umwelt und Klima, sondern auch bei Bildung, Finanzen oder Industriepolitik; da könne man dann nicht nur schöne Fotos, sondern auch ein längeres Erklär-Video posten. Und um Personen außerhalb der eigenen Bubble zu erreichen, "schalten wir auch mal eine Anzeige in der FAZ".

Markus Söder auf TikTok

Auch die CSU setzt auf direkten Dialog und hat einen eigenen TikTok-Kanal eingerichtet. "Markus Söder ist mit Frage- und Antwort-Formaten dort sehr erfolgreich unterwegs, und das in einer Zielgruppe, die ja sonst nicht so Politik-affin ist", erklärt Markus Blume, Generalsekretär der CSU. "Außerdem dürfen wir nicht erwarten, dass die Menschen zu uns kommen, sondern wir müssen uns auf jedem Kanal zeigen und in die Diskussion gehen."

Mit Ministerpräsident und Fast-Kanzlerkandidat Markus Söder gelingt Blume auch das, was das Wesen von Social Media ausmacht: Die Zuspitzung und die Personalisierung.

Das wichtigste ist Authentizität – noch so ein Satz, auf den sich alle Parteistrategen einigen können. Markus Söder twittert selbst, betont sein Generalsekretär, Live-Formate mit ihm funktionierten so gut, weil das den Menschen einen direkten Draht zum Politiker biete, unmittelbar und ungefiltert.

Scholz und Laschet ohne Kapuzenpulli

Dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht gerade der geborene Social-Media-Held ist, auch wenn er im Netz meist ohne Krawatte auftritt, gesteht Generalsekretär Klingbeil ein. Aber er komme authentisch rüber: Sein norddeutsches Grinsen sei ebenso echt wie seine Empörung in einer Talkshow, als er danach gefragt wurde, ob seine Frau – eine erfolgreiche Landesministerin in Brandenburg – noch weiterarbeiten werde, sollte er Kanzler werden.

"Das schlimmste, was man mit Menschen in Kampagnen tun kann, ist zu sagen, du musst jetzt so sein, kauf dir mal weiße Turnschuhe, kauf dir noch einen coolen Kapuzenpulli – das geht nach hinten los", sagt Klingbeil.

Was für Scholz gilt, gilt auch für den CDU-Kanzlerkandidaten Laschet: Auch er ist nicht unbedingt der Kapuzenpulli-Typ. Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig sieht das nüchtern: "Das muss authentisch sein. Eine Überinszenierung ist da eher schädlich".

Auf Angriffe im Netz reagieren – ja oder nein?

Was aber tun, wenn andere Bilder posten, die weniger vorteilhaft sind für den Kandidaten? Laschet vor Müllbergen, Laschet verloren blickend, ganz zu schweigen von seinem Lachen im falschen Moment? CDU-Bundesgeschäftsführer Hennewig weiß, dass man so etwas nicht steuern kann, es gibt zu viele Absender im Netz: "Da muss man in den Wahlkampfzentralen überlegen, ob man auf laufende Diskussionen reagiert, und wenn man reagiert, wie man reagiert. Es gibt aber auch genug Momente, wo man sagt, das lassen wir jetzt laufen ohne unsere Beteiligung, weil es einfach nur Propaganda und Kampagne ist gegen uns, die wollen wir jetzt nicht durch Stellungnahmen verlängern."

Solche Erfahrungen machen auch die Grünen, seitdem Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde. Wochenlang kam die Partei mit dem Reagieren auf eigene Fehler, aber auch auf Lügen, Verdrehungen, Hetze kaum mehr nach. Ein negatives Grundrauschen gebe es immer auf allen Kanälen, sagt Wahlkampfleiterin Schäfer, aber es sei schlimmer geworden, vor allem auf Twitter. Dort beobachte man häufig die immer gleiche Aufregungsspirale.

Alle Parteien investieren daher Geld und Personal ins Community Management: löschen, melden, sperren, gegebenenfalls anzeigen. Social Media ist Kampf, nicht nur Wahlkampf.

Das Medienmagazin auf BR24 Radio widmet sich am 15.08. dem Online-Wahlkampf. Den Podcast zu Sendung finden Sie hier.