Wahlfreiheit bei Cookies?

Eine Checkbox, die bereits mit einem Haken versehen ist und der Website erlaubt Cookies beim Nutzer zu platzieren, so etwas soll es bald nicht mehr geben. Denn dann müsste der Nutzer selbst aktiv werden, um zu widersprechen - quasi ein "Opt-out". Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hatte unter anderem deshalb gegen den Werbedienstleister "Planet49" über mehrere Instanzen geklagt. Ein Rechtsgutachten, das jetzt beim Europäischen Gerichtshof vorliegt, sieht diese Praxis der Cookie-Nutzung als unzulässig.

Was sind Cookies überhaupt?

Cookies sind kleine Dateien bzw. Textinformationen, die von Websites über den Browser beim Nutzer gespeichert werden. Das erlaubt es Websites Daten über ihre Besucher zu sammeln. Damit kann sie etwa erkennen, wenn ein Nutzer zum wiederholten Mal auf der Website vorbeischaut, und für diesen Nutzer ihr Angebot entsprechend optimieren. Häufig analysieren Cookies aber das Nutzerverhalten für Werbezwecke.

Mehr Wahlfreiheit für Nutzer

EuGH-Generalanwalt Maciej Szpunar hat nun die Ansicht vertreten, dass für Cookies normales Datenschutzrecht gelte. Das heißt: Nutzer müssten deshalb aktiv ihre Zustimmung geben. Und, sollten Cookies nach dem Besuch einer Internetseite nicht automatisch gelöscht werden, müssten die Betreiber darauf hinweisen. Zudem müssten sie darüber aufklären, wer auf die erhobenen Daten Zugriff hat. Es soll also mehr Transparenz und Wahlfreiheit für Nutzer geschaffen werden.

Und in der Praxis?

Der Europäische Gerichtshof ist an das Gutachten zwar nicht gebunden, aber er folgt solchen Gutachten in der Regel. Ob in der Praxis am Ende dann aber tatsächlich für mehr Transparenz für Nutzer gesorgt ist, wird stark von der entsprechenden Umsetzung abhängen: Wird dem Nutzer eine echte Entscheidung gegeben, die er versteht? Oder muss er einem vermeintlich nervigen, schwer verständlichen Textwust auf jeder Website zustimmen bzw. ihn ablehnen? Denn wenn die Wahl eher stört als hilft, dann könnte für Nutzer der ernüchterte Klick auf einen "okay"-Button das Naheliegende sein.