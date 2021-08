Wahlcomputer: Warum es sinnvoll ist, trotzdem per Hand zu wählen

Kein Jahr ist es her, da versuchte Donald Trump alles, um die US-Wahl als Betrug darzustellen. Im Zuge dessen setzten seine Anwälte etwa durch, dass Wahlbeobachter in Pennsylvania sich den Auszählern auf 1,80 statt 6 Metern nähern durften. Trotz Corona sollten die republikanischen Wahlprüfer so Unregelmäßigkeiten besser aufdecken können.

Angesichts dessen aber auch jetzt vor der Bundestagswahl mag sich so mancher fragen, warum überhaupt noch Menschen auszählen. Bei so mancher Kommunalwahlen müssen sie die Stimmen teils von Quadratmetergroßen Zetteln ablesen. Von der Stimmabgabe in der engen Kabine ganz zu schweigen. Warum nicht die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzen und digital wählen und zählen?

Urteil gegen Wahlcomputer

Tatsächlich liegt es nicht an der digitalen Trägheit der Fax-Republik Deutschland, dass wir bei bundesweiten Wahlen unsere Stimmen nicht per Touchscreen abgeben und einen Computer sie zusammenzählen lassen. Tatsächlich gab es ab 1999 sogar schon einmal Wahlgeräte, auf denen per Knopfdruck gewählt wurde. Von der Europawahl in diesem Jahr an waren sie mancherorts im Einsatz, auch bei zwei Bundestagswahlen, bis das Bundesverfassungsgericht 2009 dem Ganzen einen Riegel vorschob.

Zwar verboten die Richter damals nur die bis dahin genutzten technischen Verfahren. Ihre Begründung sorgte jedoch letztlich dafür, dass seit knapp zehn Jahren bundesweit zumeist wieder mit Zettel und Stift gewählt wird. Die zentrale Argumentation des Verfassungsgerichts bezog sich dabei auf die Grundsätze einer demokratischen Wahl, die die deutsche Verfassung vorsieht. Ein Beispiel für einen solchen Grundsatz ist, dass diese geheim stattfindet, also möglichst in einer nicht einsehbaren Wahlkabine.

Wahl muss öffentlich sein

Für die Verfassungsrichter müssen bundesweite Wahlen laut dem Urteil von 2009 jedoch auch öffentlich stattfinden. Gemeint ist damit nicht die einzelne Abstimmung selbst, sondern der Prozess. Demnach müssen, wie der Bundeswahlleiter auf seiner Website schreibt, auch bei einer Wahl mit Maschinen „die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung vom Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüft werden können“.

Ob in Deutschland damals genutzten Wahlgeräte die Stimmen richtig eingetragen und vor allem zusammengezählt haben, konnte der einzelne Bürger allerdings kaum beurteilen. Prüfen konnten dies maximal Experten, die Soft- und Hardware auf Mängel oder Manipulation untersuchen können. Wenn Menschen Stimmzettel laut auszählen, kann sich dagegen jeder ein Bild davon machen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Daher ja auch die anfangs erwähnte Abstandsverkürzung in Pennsylvania.

Neuer Anlauf mit neuer Technik?

Ein „grundsätzliches verfassungsrechtliches Verbot von Wahlcomputern“ sei das Urteil von 2009 nicht, wird auf der Website des Bundeswahlleiters weiter erklärt. Allerdings müsste eine entsprechende Technologie eben die Kontrolle durch normale Bürger zumindest theoretisch ermöglichen. Bisher gab es diesbezüglich in Deutschland keinen echten Neuanlauf - und das obwohl sich die Technologie insgesamt seither doch deutlich weiterentwickelt hat.

Ideen gäbe es auch: So berichtet etwa der „Deutschlandfunk“ von einem Konzept der Vereins D64, der sich für Digitalisierung einsetzt. Demnach erhielte jeder Bürger nach der Wahl an einem Wahlcomputer, für den er einen Zugangscode erhalten hat, eine Prüfzahl. Diese ist nirgends seinem Namen zugeordnet, er kann sie sich merken, so ist sie nur in seinem Kopf. Nach der Wahl kann er dann mit Hilfe der Zahl in einer Liste nachsehen, ob bei seiner Prüfzahl auch seine Wahlentscheidung vermerkt ist. So hätte jeder die Möglichkeit zu prüfen, ob seine Stimme richtig gezählt wurde.

Probleme bleiben

Alle Probleme der digitalen Wahl würde das jedoch auch nicht lösen. Wer könnte garantieren, dass keine zusätzlichen Stimmen beim Zählen hinzukommen sind und als herrenlose Prüfzahlen auf der Liste stehen? Letztlich steht und fällt jedes so digitale System also letztlich, wie auch der „Deutschlandfunk“ vermerkt, mit der Sicherheit des Systems. Kein Cyberkrimineller oder auch sonstiger Hacker dürfte etwa die Chance haben, sich Zugriff zu den Systemen und Servern zu verschaffen.

Dass dies ein reales Problem ist, zeigte nicht zuletzt die bayerische Kommunalwahl 2020. Hier wurde zwar nicht digital gewählt, aber doch mit technischer Unterstützung ausgezählt. Aufgrund eines komplexen Stimmabgabe-Systems sollten Maschinen bei der Auszählung assistieren. IT-Sicherheitsforscher entdeckten dabei jedoch eklatante Mängel, wie sie dem "Spiegel" berichteten. Kaum Schutz vor Manipulation durch böswillige Wahlhelfer etwa. Auch hätten sich Cyberangreifer wohl von außen recht einfach Zugang zur Zählsoftware verschaffen können. Ganz abgesehen davon, dass das Ergebnis einzelner Wahllokale per USB-Stick zur nächst höheren Stelle gebracht wurde, von einer einzelnen Person - ohne Kontrolle, wie "Heise" ergänzt.

Für die Manipulation einer Bürgermeisterwahl im Spessart oder Bayerischen Wahl ist der Aufwand zum Angreifen einer solchen Software wohl zu hoch. Bei einer landesweiten Wahl können jedoch manchmal einzelne Sitze und wenige Stimmen über Mehrheiten und Wahlsieger entscheiden. Da wird Manipulation unsicherer Systeme umso lohnenswerter - und ein sicheres System bisher nicht vorhanden. Der Weg hin zu einer digitalen Bundestagswahl ohne Zettelwirtschaft dürfte daher noch weit sein.