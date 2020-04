VZ-Netze wagen Comeback: Was machen Wer-kennt-wen, Myspace & Co?

Wir schreiben das Jahr 2010. Einige Jahre nach seiner Gründung an der US-Universität Harvard übernimmt Facebook langsam auch in Deutschland das Social-Media-Geschäft. In den etwa fünf Jahren zuvor hatten andere Player in Deutschland die Menschen sozial vernetzt. Der größte von ihnen: die VZ-Netzwerke mit StudiVZ, SchuelerVZ und MeinVZ.

Knapp 15 Millionen Mitglieder hatten die VZs im Jahr 2009, laut einer damaligen Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom. Facebook nutzen in Deutschland zum gleichen Zeitpunkt knapp fünfeinhalb Millionen Menschen, Twitter etwa 1,8 Millionen. Es folgte ein Siegeszug von Facebook, das heute mehr als 30 Millionen monatliche Nutzer in Deutschland hat, die Töchter WhatsApp und Instagram nicht eingerechnet.

Den VZs und anderen wie Wer-kennt-wen, Lokalisten und Jappy schenkte kaum einer mehr Interesse. Bis jetzt? Die VZ-Netzwerke haben Ende April 2020 eine upgedatete Version gelauncht. Wir schauen uns das neue Angebot und den Stand der Dinge bei anderen Ex-Netzwerk-Stars einmal genauer an.

VZ-Netzwerke

Um die VZ-Netzwerke, VZ steht übrigens für Verzeichnis, wurde es in den vergangenen Jahren relativ ruhig. Sie waren einmal der absolute Star unter den deutschen Social-Media-Services mit weit über 15 Millionen Usern. Die dortigen Gruppen mit Namen wie "Vier ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist fast Eins" kannte jeder Schüler und Student der 2000er.

Auf diesen Gruppen beruht auch das neue Angebot der VZ-Netzwerke, das seit Ende April 2020 unter dem Namen VZ.net erreichbar ist. Sie stehen im Zentrum des neuen Angebots. User sollen sich in nach Interessen geordneten Gruppen zusammenfinden, dort Bilder und Meinungen austauschen und Chatten. Ein Profil mit Angaben zu Hobbys, politischer Einstellung und Co. gibt es dagegen nicht mehr. Das Angebot erinnert somit an einen anderen teils vergessenen Internetdino: Foren. Menschen gleicher Interessen finden sich zusammen und diskutieren, helfen sich, tauschen Witze aus und belehren andere darüber, dass es zu dem Thema bereits einen Thread gibt.

Die neuen VZ-Netzwerke dürften so relativ wenig mit der blinkenden Welt von Facebook, Twitter, Instagram und TikTok zu tun haben, die sekündlich mit neuen Fotos, Links und Videos gefüttert werden, um mit Neuigkeitswert, Empörung, Angst oder Sex Reichweite zu generieren. Vielmehr sollen sich dort wohl Gleichgesinnte, Freundesgruppen oder Vereine ziemlich Algorithmus-frei und nicht-öffentlich austauschen. Eine App gibt es nicht, allerdings soll das Angebot digital optimiert sein. Datenschützer dürfte freuen, dass die Server des Dienstes in Deutschland stehen.

Hauptargument, sich anzumelden, dürfte im Moment sein, dass die VZ-Netzwerke demnächst die alten Dienste StudiVZ und MeinVZ schließen werden. Wer seine alten Fotos von dort retten möchte, kann sie in das neue VZ.net importieren.