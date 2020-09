VR-Brille Oculus Quest 2: Vorerst kein Verkauf in Deutschand

Am 13. Oktober soll die neue Oculus Quest in den USA in den Handel kommen. Die kabellose VR-Brille wird 299 Dollar kosten und damit hundert Dollar weniger als das Vorgängermodell. Die Oculus Quest 2 soll leichter sein, über einen leistungsfähigeren Chip verfügen und über ein besseres Display.

Ärger mit den Behörden

In Deutschland allerdings wird das Gerät zunächst nicht verfügbar sein. Über den Grund schweigt sich Facebook, die Firma hinter Oculus, aus. Vermutlich hat es aber etwas damit zu tun, dass Facebook ab Oktober zum Betrieb eines Oculus-Headsets zwingend ein Facebook-Konto vorschreibt. Diese Entscheidung hat nicht nur erheblichen Unmut unter Oculus-Usern ausgelöst, sondern auch die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen.

Noch nicht attraktiv genug für die Masse

Es gibt aber auch Alternativen zu VR-Brillen von Oculus. Sonys Playstation VR benötigt allerdings eine Playstation, die Vive Cosmos Elite lässt sich hingegen kabellos nutzen, schlägt dann aber mit 1.000 Euro zu Buche. Hohe Preise und gewöhnungsbedürftiges Handling, das steht der durchaus faszinierenden VR-Technologie gerade noch im Wege. Der Durchbruch im Massenmarkt dürfte erst kommen, wenn die kabellose VR-Brillen von verschiedenen Herstellern zu moderaten Preisen verfügbar sind.