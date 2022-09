Vorwürfe: Zensiert Instagram iranische Regierungskritiker?

Tausende Menschen gehen aktuell in mehreren iranischen Städten auf die Straße. Auslöser war der Tod von Mahsa Amini — einer jungen Frau im Gewahrsam der iranischen Moralpolizei.

Kein Instagram mehr im Iran?

Die Videos der Proteste werden vor allem auf Instagram geteilt. Auch werden viele Protestaktionen mit Hilfe von Instagram angekündigt. Grund dafür: Bis vor Kurzem war Instagram die einzige große Social-Media-Plattform, die im Land nicht grundsätzlich gesperrt war. Während auf andere Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und Telegram ohne den Einsatz von VPNs nicht zugegriffen werden kann, waren 45 Millionen Iraner auf Instagram aktiv.

Wohl auch deshalb hat die Regierung Teheran am Mittwoch auch Instagram gesperrt und den Zugang zum Internet für viele eingeschränkt. Momentan gelingt es nur wenigen Menschen, an Nachrichten und Informationen zu kommen, ihre Videos hochzuladen oder mit anderen in Kontakt zu treten.

Vorwürfe gegen Instagram

Brisant ist jedoch die Vorgeschichte auf Instagram: In den letzten Wochen haben sich einige iranische oppositionelle Aktivisten, Gruppen und Medien über die Einschränkung des öffentlichen Zugangs zu ihren Direktnachrichten sowie die Entfernung von Hashtags, Videos und Posts im Zusammenhang mit laufenden Protesten im Land beschwert.

Zu den Betroffenen gehören die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani, der Journalist Reza Haghighatnejad, der Fußballspieler Voria Ghafouri und der iranische Exil-Sender Manoto TV. Alle hatten in den letzten Tagen über die Proteste berichtet und sich zum Tod von Mahsa Amini geäußert. Instagram soll daraufhin die Posts entfernt haben — im Fall von Voria Ghafouri ist sogar der gesamte Account nicht mehr aufrufbar. Manoto TV und das Konto 1.500 Tasvir waren zudem am Posten neuer Videos gehindert worden.

Nun sieht sich Meta, dem Konzern hinter Instagram und Facebook, heftigen Vorwürfen ausgesetzt. So fragt die iranischstämmige Schauspielerin und Aktivistin Nazanin Boniadi auf Twitter: "Warum entfernt Meta so viele Posts über die Proteste im Iran?"