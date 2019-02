Vor der Europawahl: EU bereitet sich auf Hackerangriffe vor

Die letzte große Wahl in Deutschland ist ohne Hacker-Angriffe ausgekommen: Auch wenn es viele befürchtet hatten, blieb die Bundestagswahl 2017 ohne nennenswerte Manipulationen im Netz. Jetzt steht mit der Europawahl im Mai die nächste große Wahl an - und die Sorgen sind zurück. Sicherheitsexperten fürchten ein Szenario wie bei der US-Wahl 2016, bei der sich wohl russische Akteure eingemischt haben - obwohl Präsident Trump das bestreitet. Auch kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 kam es zu einem Hacker-Angriff auf das Lager von Emmanuel Macron.

Was ist die Gefahr im Netz?

Wahl-Manipulation im Internet kann viele Formen haben. Vor einigen Wochen wurde das auch in Deutschland zum großen Thema, als ein junger Mann massenhaft private Daten von Politikern und Prominenten online veröffentlichte - nur Vertreter der AfD waren nicht darunter. Bundesinnenminister Seehofer hatte daraufhin angekündigt, die Kompetenzen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auszuweiten, um gegen künftige Hacks besser vorzugehen.

Auch Fake News und Meinungskampagnen sind weiterhin ein Thema: Meldungen mit klarem politischem Einschlag verbreiten sich in den sozialen Medien oft rasend - dabei ist oft nicht einmal klar, woher die Meldungen kommen. Auch hier ist Russland immer wieder unter den Verdächtigen - sowohl wegen des Staatssenders Russia Today, als auch wegen der zahlreichen Bots und Hacker, die von Russland aus in Europa und den USA in Social Media-Kampagnen eingreifen.

Wie geht die EU dagegen vor?

Am Freitag ist in Brüssel die Datenschutzkonferenz Computers, Privacy and Data Protection zu Ende gegangen. Wie Heise berichtet, war die Sicherheit der bevorstehenden Wahl dort ein wesentliches Thema. So plane die EU-Kommission, die "Demokratiefestigkeit" des Wahlsystems zu testen: Dabei geht es um Übungen, die Attacken auf die Wahlinfrastruktur und soziale Medien simulieren - um zu sehen, ob die EU-Mitgliedsstaaten dafür gerüstet sind.

Außerdem planen die EU-Behörden ein Gesetz, das Datenschutz-Verstöße von politischen Parteien verhindern soll. Wer Daten auf illegale Weise nutzt, um damit gezielt Wähler anzusprechen, soll mit hohen Geldstrafen belegt werden. Das Ziel dieser Maßnahmen: Bei der Europawahl sollen die Parteien gewinnen, deren Programme den Bürgern zusagen - und nicht die, die am besten darin sind, die großen Internet-Plattformen auszutricksen.

Was tun Google und Facebook?

Auch Google und Facebook arbeiten mit den EU-Behörden zusammen und wollen Wahlmanipulationen so schwer wie möglich machen. Google stellt etwa ein Programm zur Verfügung, das Hacker-Angriffe auf Websites abwehren soll, und will in der Zeit vor der Wahl verstärkt auf mögliche Angriffe achten.

Und Facebook kämpft weiter gegen Fake News: Erst am Donnerstag hat das Unternehmen wieder einmal hunderte Profile und Seiten gelöscht, die unter falscher Identität politische Propaganda verbreitet hatten. Einige davon hatten vorgegeben, aus Deutschland zu kommen - in Wahrheit saßen die Seitenbetreiber im Iran.

Wie kann ich mich vorbereiten?

Auch wenn es vor der Europawahl besonders im Gespräch ist: Falsche Nachrichten sind das ganze Jahr über ein Problem. Immer wieder teilen zehntausende Menschen Videos oder Fotos, die erfundene Geschichten erzählen - auch wenn die schon seit Langem entlarvt sind: Seit einigen Jahren macht in der Adventszeit die falsche Behauptung die Runde, Flüchtlinge hätten einen Weihnachtsbaum in einem Einkaufszentrum zerstört.

Für normale User der sozialen Medien gelten also die gleichen Tipps wie immer: Wachsam sein. Meldungen hinterfragen. Und bevor man etwas teilt, das wie politische Meinungsmache aussieht, am besten erst einmal selbst herausfinden, was dahinter steckt. Eine Google-Suche ist schnell getan - und macht oft schlauer.