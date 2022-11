Von "Bauern und Gebietern": Das neue Twitter nimmt Form an

Ein erster Härtetest: Die Midterm-Wahlen in den USA

Die (welt-)politische Dimension von Musks Twitter-Übernahme, die im Zeichen "absoluter Redefreiheit" steht, offenbart sich derweil schön langsam. Während am 8. November in den USA die Midterm-Wahlen anstehen, hat Musk den Zugriff einiger Mitarbeiter dahingehend eingeschränkt, dass sie keinen Zugriff mehr auf Mittel zur Content-Moderation oder der Durchsetzung von Twitter-Richtlinien haben, berichtet Bloomberg News. Keine Chance also, Regelbrechern, Hate Speech oder Desinformation rund um die Wahl effektiv zu begegnen.

Content-Moderation? Andere Baustellen gerade wichtiger

Die Prioritäten des neuen Cheftwitterers liegen derzeit klar verteilt. So hat Musk sich am Montag als Alleinherrscher installiert, löste den bisherigen Verwaltungsrat auf und entließ das bisherige Führungstrio. Wie CNBC berichtet, hat Musk zudem über 50 Softwareentwickler seiner anderen Unternehmen zu Twitter abgezogen, der Großteil aus dem Autopiloten-Team von Tesla, aber auch welche von Neuralink und The Boring Company.

Diese Entwickler gelten als enge Vertraute des neuen Chefs, aber teils auch als fachfremd, was den Code einer Social-Media-Plattform angeht. In Zwölf-Stunden-Schichten soll sich das Team jetzt in die internen Abläufe bei Twitter einarbeiten und Empfehlungen aussprechen, welche Teile des Unternehmens bleiben dürfen – und welche, samt Personal, eingespart werden können.

Will Musk sich gegen TikTok in Stellung bringen?

Während so nach Sparpotenzial gesucht wird, investiert Musk in ein totgeglaubtes Twitter-Feature: Laut der Nachrichtenwebsite Axios soll noch in diesem Jahr das Kurzvideo-Portal Vine wiederbelebt werden, ein eigenes Entwicklerteam arbeitet demzufolge bereits daran. Vine gegen TikTok konkurrenzfähig zu machen dürfte viel Zeit und Geld kosten – was sich allerdings lohnen könnte: Den 2016 von den ehemaligen Twitter-Chefs eingestellten Dienst zurückzuholen, sorgt für große Zustimmung, die Mehrheit von fast fünf Millionen Twitter-Nutzern freut sich darauf.