Besseres Netz: Vodafone und Telekom gemeinsam gegen Funklöcher

Deutschlands Mobilfunk-Ausbau läuft auf Hochtouren, aber Funklöcher bleiben ein Problem. Vor geraumer Zeit übte sich die Telekommunikationsbranche im Schulterschluss und beschloss, Antennen untereinander freizuschalten. Was ist daraus geworden?

Weniger Funklöcher auf dem Land

Durch eine Zusammenarbeit der Deutschen Telekom mit Vodafone landen Handykunden auf dem Land nicht mehr so häufig im Funkloch wie früher. Die Unternehmen teilten mit, seit vergangenem Jahr seien mehr als 2000 "graue Flecken" auf der Netzabdeckungskarte geschlossen worden. Damit ist gemeint, dass dort nur einer der drei deutschen Netzbetreiber funkt. Kunden der anderen Anbieter haben dort keinen 4G Empfang. Geschlossen werden konnten die Lücken durch "Network Sharing", wobei sich Vodafone und Telekom gegenseitig Zugang zu den Antennen gestatten.

Kooperation mit Telefónica (O2) in Vorbereitung

Telekom und Vodafone hatten ihre Zusammenarbeit schon 2020 bekanntgegeben, woraufhin das Bundeskartellamt Bedenken äußerte. Beide Firmen kündigten daraufhin an, Antennen auch für Telefónica (O2) zu öffnen. Für die Umsetzung laufen derzeit die Vorbereitungen, so ein Telefónica-Sprecher. In den kommenden Monaten würden die ersten Standorte im Rahmen von Kooperationen aktiviert. Insgesamt würden etwa 2000 eigene Antennen-Standorte freigegeben - ein Teil davon an die Telekom und ein Teil an Vodafone. Im Gegenzug bekommt Telefónica Zugriff auf die gleiche Anzahl von Antennen-Standorten der Konkurrenz.

Mehr als 6 Prozent Deutschlands ist "grauer Fleck"

Laut Bundesnetzagentur umfassen die grauen Flecken noch 6,44 Prozent der Fläche Deutschlands. Dieser Wert ist vom Januar. Im Oktober lag er noch 0,36 Prozentpunkte darüber. Wie groß die Fläche ist, die wegen der Kooperation von Vodafone und Telekom nicht mehr als graue Flecken gelten, teilten die Firmen nicht mit. Manager von Vodafone und Telekom zeigten sich über die Fortschritte ihrer Kooperation zufrieden. Man schaffe mehr Netz für Deutschland und sei dabei "voll auf Kurs" sagte Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter.