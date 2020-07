Virus im Kopf: Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona

Aber Verschwörungsideologien sind nicht nur ein individuelles Problem. Sie spalten nicht nur Familien oder Freundeskreise, sondern auch die Gesellschaft. Verschwörungsmythen gibt es in allen Lagern, ob links, libertär oder rechts. Pia Lamberty ist Psychologin, hat mit "Fake Facts" ein Buch über Verschwörungsmythen geschrieben und arbeitet auch an der bekannten Mitte-Studie mit. Die Studie versucht alle zwei Jahre herauszufinden, wie viel totalitäres Denken in deutschen Köpfen steckt.

"Politiker? Alles nur Marionetten!"

Demnach glaubte 2019 ein Drittel, dass Politiker eigentlich nur Marionetten seien von dahinterliegenden Mächten. Das sei ein Problem, so Lamberty, "denn wenn man sagt, die Politikerinnen und Politiker machen schlechte Politik, man muss da ansetzen. Wenn man meint, dass die eigentlich fremdgesteuert Marionetten seien, dann können sie sich so gut verhalten, wie sie wollen, sie bleiben fremdgesteuert". Solche Vorstellungen schaden am Ende also der Demokratie.

Verschwörungstheorien: Kommt eine zweite Welle?

Mittlerweile ist es ein wenig ruhiger geworden um die Corona-Verschwörungstheorien. Aber auch hier gilt: Eine zweite Welle ist durchaus möglich. Auch deswegen, weil Verschwörungserzählungen ein lohnendes Geschäft sind. "Cui bono?", zu deutsch "Wem nützt das?", diese Frage ist oft der Ausgangspunkt vieler Verschwörungserzählungen. Aber es sind vielmehr diese Erzählungen selbst, die Profiteure produzieren.

Cui bono?

"Da gibt es teilweise auch ein ökonomisches Interesse dahinter, solche Themen am Laufen zu halten", sagt der Kommunikationswissenschaftler Florian Meißner, der bei der Fact Checking-Seite Newsguard arbeitet. Vor allem im Netz kann man mit reißerischen Verschwörungserzählungen gutes Geld verdienen. Der umstrittene Youtuber Ken Jebsen konnte sich während der Corona-Zeit über eine erhebliche Steigerung seiner Abonnenten-Zahlen freuen. Und so profitieren von der Corona-Pandemie vor allem diejenigen, die anderen unterstellen, Corona deswegen in die Welt gesetzt zu haben, um von der Pandemie zu profitieren.

