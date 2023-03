Virales Papst-Foto ist Fake: So täuscht künstliche Intelligenz

Fast perfekte Fake-Realität

Veröffentlicht wurde das Bild am Samstag in der Reddit-Community für "Midjourney". Midjourney ist ein Text-zu-Bild-Generator, mit dem man einfach Beschreibungen in Grafiken verwandeln kann – um so Dinge abzubilden, die in der Realität nie passiert sind. Bis vor einigen Wochen waren Midjourney-Grafiken zwar gut darin, "künstlerisch" aussehende Bilder zu erstellen, nicht aber Bilder, die aussehen wie die Realität. Das ist nun vorbei.

Noch gibt es zwar einige Fehlerquellen. Wer das Papst-Bild genau ansieht, erkennt zum Beispiel, dass Franziskus' rechte Hand seltsam verkümmert zu sein scheint, das rechte Brillenglas merkwürdig verformt ist und dass das Kreuz um seinen Hals eine eigenartige Gravur trägt, die nichts mit Jesus zu tun hat. Doch bei dem enormen Fortschritt, den die künstliche Intelligenz gerade macht, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Schönheitsfehler behoben sind.