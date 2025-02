Viral, aber falsch: Gerüchte um den dritten WhatsApp-Haken

Die Geschichte beginnt wie so oft in den sozialen Medien. Ein Post hier, ein virales Video dort – und schon ist die Gerüchteküche am Brodeln. Besonders auf TikTok und Facebook verbreiten sich zu Beginn des Jahres Posts und Videos wie ein Lauffeuer. Sie alle verkünden die vermeintlich sensationelle Nachricht: WhatsApp führe einen dritten blauen Haken ein.

Worum es gehen soll: Der dritte Haken soll angeblich nicht nur anzeigen, ob der Gesprächspartner die Nachricht gelesen hat – sondern ob er sie abgespeichert hat, etwa als Screenshot.

Vom Kettenbrief zum viralen Phänomen

Die Geschichte um den dritten Haken verbreitet sich gerade oft via WhatsApp selbst – aber auch über etablierte Medien. Die spanische Nachrichtenseite Marca beispielsweise veröffentlichte ein Video, das die Spekulationen weiter anheizte. In der Schweiz musste das Portal "20 Minuten" seine Berichterstattung nachträglich korrigieren, nachdem sich die Information als falsch herausstellte.

Dabei ist die Position des WhatsApp-Mutterkonzerns Meta in dieser Sache eindeutig: Es gibt keine Pläne für einen dritten Haken. Die Gerüchte sind frei erfunden.