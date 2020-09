Vier Dinge, die bei der Corona-Warn-App besser werden müssen

Es war eine schwere Geburt: Wochenlang hatte man darüber gestritten, wie eine Corona-Warn-App aussehen muss, damit Sie höchsten Ansprüchen an den Datenschutz genügt. Am Ende stand ein Programm, an dem nicht einmal die Hacker vom Chaos Computer Club etwas auszusetzen hatten. Die Daten wurden dezentral auf den Geräten verarbeitet, die App selbst war Open Source, sodass der Programmcode für jeden öffentlich einsehbar war. Und tatsächlich ist seither kein Datenskandal um die Corona-Warn-App bekannt geworden, anders als etwa in Norwegen, wo eine ähnliche App wieder zurückgezogen werden musste.

Viele fragen sich: Was bringt's?

Vor allem aber scheint der Streit dazu beigetragen haben, dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der App trauen. Kürzlich erst hat eine Studie der TU München herausgefunden, dass das Vertrauen in den Datenschutz der App in den letzten drei Monaten gestiegen ist. Statt dem Datenschutz gibt es nun aber ein anderes Thema, das die Bürgerinnen und Bürger umtreibt, nämlich die Frage: Was bringt die App überhaupt? Die Antwort: Die App ist zwar ein Baustein im Kampf gegen Corona. Allerdings wohl eher ein kleiner Baustein. Damit die App gegen Corona zu einem großen Baustein werden kann, muss noch einiges besser werden.