Vier Alternativen zu Google Maps

Für alle, die Alternativen zum Platzhirsch Google Maps suchen oder derweil nicht auf den Inkognito-Modus warten möchten, stellen wir vier Alternativen vor:

Open Street Map

Das Motto von Open Street Map könnte lauten: „Einer für alle, alle für einen“. Als Open-Source-Anwendung kann nicht nur jeder die verschiedenen Karten kostenlos zur Routenplanung nutzen, sondern auch aktiv mitgestalten, indem man selbst Orte einzeichnet oder neue Straßen mit GPS-Geräten abgeht. Open Street Map gibt es leider nicht als eigene Navigations-App, bietet aber mit seinen Geodaten die Basis für viele andere Navi-Anbieter, die einen schließlich von A nach B bringen.

Für: Alle, insbesondere die mit einem Hang zum Pfadfindern, Geocaching und Schnitzeljagen.

Plattform: Website, auf Open Street Map basierende Apps gibt es für iOS und Android.

OsmAnd

OsmAnd nutzt das Kartenmaterial von Open Street Map und navigiert sogar offline, egal ob man zu Fuß, mit dem Rad, dem ÖPNV oder im Auto unterwegs ist – und das trackingsicher. Zumindest wenn man die Premiumversion der App kauft. Die gibt es für 8,99 Euro im Google Play Store oder gegen eine Spende im alternativen App Store F-Droid. Bei der kostenlosen Version sollte man allerdings wissen: Diese leitet Daten an Google und Facebook weiter. Dafür funktioniert die App auch in Ländern wie China, in denen Google Maps nicht funktioniert.

Für: Alle, die anonym bleiben wollen und knapp 9 Euro übrig haben.

Plattformen: Basisversion für Android & iOS, trackingsichere Premiumversion nur für Android.

Apple Karten

Diese Alternative findet man direkt auf dem Homescreen des iPhones. Bei „Karten“ werden die Suchanfragen so an Apple gesendet, dass sie nicht mit der Identität der Nutzer verknüpft werden können. Die Navigation ist dank Geodaten von Open Street Map und TomTom ziemlich gut. Seit der desaströsen Einführung 2012 mit unzähligen Bugs wurde auf jeden Fall ordentlich nachgebessert. Einziges Manko: Eine Offline-Nutzung ist nicht möglich.

Für: Apple-Nutzer, die für möglichst wenig Aufwand mehr Datenschutz wollen.

Plattformen: iOS.

HERE WeGo

Vor allem für Autofahrer ist die App von Audi, BMW und Daimler eine richtig gute Alternative. Hochwertiges Kartenmaterial, Offline-Nutzung und Echtzeit-Verkehrsinformationen gibt es kostenlos für iOS und Android. Standort- und Verkehrsdaten werden anonym erfasst. Verbesserungspotenzial beim Datenschutz gibt es trotzdem, denn für die eingeblendeten Werbeanzeigen tauscht Here WeGo Daten unter anderem mit Facebook aus.

Für: Autofahrer, die ihre Strecken lieber für sich behalten möchten.

Plattformen: iOS und Android.