Viele Handys werden ohne 3G unbrauchbar

Ab Januar 2021 könnten die ersten 3G-Masten abgeschalten werden. Ab diesem Termin gibt die Telekom keine Garantie mehr. In den AGBs wird die Verfügbarkeit von 3G explizit nur bis zum 31.12.2020 zugesichert. Bei den anderen Anbietern, wie o2 oder Vodafone, gibt es noch kein so klares Datum. Allerdings ist auch dort zu hören, dass man in ca. 2 Jahren anfangen werde, das 3G-Netz nach und nach abzuschalten.