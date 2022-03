Zurück ins Büro? Viele Beschäftigte leiden unter dem Homeoffice

Wir haben es schon lange geahnt, jetzt bekommen wir es nochmal schwarz auf weiß: Alleine viel vor dem PC zu sitzen und im Internet zu surfen, tut weder Psyche noch Physis gut. Homeoffice hat hier deshalb oft sehr negative Effekte. Der TÜV-Verband hatte eine Studie beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben, in der gut 1.500 Erwerbstätige befragt wurden. Erstes Ergebnis: Das Arbeiten hat sich in der Pandemie häufig grundlegend verändert.

Homeoffice ohne Feierabend

Viele Befragte berichteten von eng getaktete Videokonferenzen, kaum Pausen und insgesamt längeren Arbeitszeiten. Laptop und Diensttelefon seien oft bis in die späten Abendstunden eingeschaltet, heißt es. Freizeit und Arbeitszeit verschwimmen. Einen richtigen Feierabend gibt es nicht mehr. "Das klassische Ausstempeln an der Stechuhr gibt es nicht mehr", sagt André Siegl, Arbeitsschutzexperte des TÜV-Verbands.

Zudem fehlen im Homeoffice persönlichen Kontakte. 30 Prozent der befragten Personen, die sich im Homeoffice befanden oder mobil arbeiteten, fühlten sich oft allein oder isoliert. Und 12 Prozent empfanden die Arbeit zu Hause sogar als psychische Belastung.

Zum Homeoffice gehört auch ein großer Bildschirm

Mindestens genauso drastisch sind die körperlichen Folgen von zu viel Homeoffice. Oft sitzen die Menschen zu Hause auf schlechten Stühlen beziehungsweise an ergonomisch unzureichend eingerichteten Arbeitsplätzen. Dazu würde auch eine externe Tastatur und ein großer Bildschirm gehören. Ständiges Arbeiten am Notebook ist nicht optimal.

Nur die Hälfte der Befragten waren tatsächlich richtig zu Hause eingerichtet. Die andere Hälfte arbeitete zumindest teilweise mit Behelfslösungen. Die Folgen: Kopf- und Rückenschmerzen, muskuläre Verspannungen oder brennende Augen.

Homeoffice macht dick

Dazu kommt Bewegungsmangel. In der Studie sagten 65 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass sie sich bei häufiger Arbeit zu Hause zu wenig körperlich bewegt hätten. Und 37 Prozent gaben sogar an, während längerer Phasen im Homeoffice an Körpergewicht zugelegt zu haben. "Wenn tägliche Arbeitswege wie der Gang oder die Fahrt mit dem Rad zur Arbeit wegfallen, macht Homeoffice dick", so André Siegl.

Gerade die Kombination aus psychischen und physischen Belastungen erhöhe die Gefahr von langwierigen Krankheiten und Burnout, heißt es in der Studie.

Beide Arbeitsorte optimieren

Die Forderung: Nachdem die Homeoffice-Pflicht nun ausgelaufen ist und man sich wieder richtig sieht, sollten Arbeitgeber die neuentstandenen Kontakte nutzen, um das eigene Personal zu unterstützen. In vielen Unternehmen wird künftig beides laufen, also Homeoffice und Büroarbeit im Wechsel.

TÜV-Arbeitsschutzexperte Siegl fordert die Firmen deshalb dazu auf, an beiden Orten nachzubessern und zur Gesundheit der eigenen Leute beizutragen. Eine gute Ausstattung der Homeoffice-Arbeitsplätze zu Hause ist dabei genauso wichtig wie Sitzecken und großzügige Kaffee-Küchen im Büro.