Viel Chaos seit der Übernahme - Twitter wird unzuverlässig

Elon Musks Vorgehen wirkt in den Augen vieler Beobachter - vorsichtig gesagt - planlos. Das ging unmittelbar nach der Übernahme von Twitter los. Gleich in den ersten Tagen wurde der Hälfte der Belegschaft gekündigt. Kurz darauf versuchte Musk, die Leute zum Teil wieder zurückzuholen, weil sich abzeichnete, dass der Dienst kollabieren würden, wenn wichtige Posten nicht mehr besetzt sind. Auch wenn einige Mitarbeitende tatsächlich wieder zurückgekehrt sein sollten, gibt es im Moment nur noch eine Rumpfbelegschaft bei Twitter. Die Washington Post berichtet, dass von ursprünglich 7.500 Angestellten nur noch schätzungsweise rund 2.000 übrig sind. Und das hat offensichtlich Folgen.

Twitter bei China-Protesten überfordert

Die Personallücken waren nun zu spüren, als an diesem Wochenende überall in China Proteste gegen die Anti-Covid-Politik der Regierung aufflammten. Chinesische User, die sich auf Twitter über die Demonstrationen in Peking, Shanghai und anderen Städten informieren wollten, bekamen laut Washington Post oft nur Spam zu sehen. Lange Zeit inaktive Twitter-Accounts, die angeblich mit der Regierung in Peking in Zusammenhang stehen, hatten plötzlich angefangen, massenhaft Werbevideos für Erotik-Dienste zu posten.

Ein ehemaliger Twitter Mitarbeiter bestätigte, dass solche Störungen bekannt seien und man sie normalerweise von Mitarbeitern in "Handarbeit" beseitigen lässt. Da aber gerade jene Teams zusammengestrichen oder aufgelöst wurden, die sich einst um Menschenrechte, Sicherheit oder Störversuche aus anderen Ländern kümmerten, war Twitter am Wochenende in China eben ziemlich hilflos.

Twitter als Film-Tauschbörse?

Auch das System, das Inhalte auf Urheberrechtsverstöße untersucht, scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Angeblich ließen sich zumindest zeitweise ganze Filme auf Twitter hochladen und so mit Anderen teilen. Ein User berichtete, dass er den Action-Film The Fast and the Furious Tokyo Drift auf Twitter gestellt hatte – zerteilt in 50 kleine Zwei-Minuten-Häppchen.

Dann gab es Chaos um die Häkchen, die früher einmal ein Zeichen für seriöse Accounts waren. Musk will diese Häkchen zu Geld machen und daran ein Abo-Modell bei Twitter knüpfen. Der Versuch einer Acht-Dollar-Monatsgebühr stieß auf großen Widerstand. Musk lieferte sich deshalb eine Diskussion mit dem Erfolgsautor Steven King. Jetzt soll ein Versuch mit drei verschiedene Häkchen gestartet werden. Einzelpersonen erhalten dabei weiterhin einen blauen, Unternehmensaccounts einen goldenen Haken. Und die Farbe Grau steht für Regierungs-Accounts. Was damit genau gemeint ist, bleibt allerdings offen.

Amnestie für Donald Trump und Kanye West

Und dann noch eine Veränderung, die ganz besonders für Unruhe sorgt: Musk hat in den letzten Tagen eine Generalamnestie für in der Vergangenheit gesperrten Accounts erteilt, die wegen Verstoßes gegen die Community-Richtlinien ausgeschlossen worden waren. Musk ließ die Community über eine Rückkehr abstimmen.