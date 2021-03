Verwirrende Corona-SMS der Bundesregierung sorgt für Kritik

Wie der Thread auf Twitter zeigt, enthält die SMS an sich überhaupt keine Informationen, sondern verlinkt nur auf eine Website. Diese Website zwingt Einreisende erst einmal dazu, eine deutschsprachige Cookie-Warnung zu akzeptieren und das, obwohl nicht jede Person, die nach Deutschland einreist, Deutschkenntnisse hat.

Darauf folgt eine schlecht bedienbare und unübersichtliche Seite mit zahlreichen Links, langen Texten und Listen und kaum tatsächlich brauchbaren Informationen, die den Einreisenden weiterhelfen dürften. Stattdessen werden Nutzer herausgefordert, zwischen Begriffen wie "Risikogebiet", "Hochinzidenzgebiet" und "Virusvarianten-Gebiet" zu unterscheiden. Und will man schließlich Informationen zu einzelnen Bundesländern erhalten, folgen zahlreiche kaputte Links und unvollständige Daten.

"Wir verstehen schon, dass so schnell keine gute Lösung umsetzbar ist, es war ja nur ein knappes Jahr Zeit", scherzt die Gruppe "Zerforschung" am Ende ihres Twitter-Threads. Und ein User kommentiert: "Ab wann hört eigentlich 'Neuland' auf? Und ab wann fängt 'fahrlässig' an?"

Ein größeres Problem: Die blockierte Digitalisierung

Dass eine verunglückte Aktion der Bundesregierung so hämische Reaktionen nach sich zieht, liegt auch daran, dass der Stand der Digitalisierung in Deutschland spätestens seit der Corona-Krise verstärkt auf dem Prüfstand steht. Kinder in Deutschland werden kaum mit den nötigen digitalen Hilfsmitteln fürs Homeschooling ausgestattet. Lernplattformen fallen aus. Gesundheitsämter und Ämter sind mit ihren Aufgaben überfordert, weil die digitale Infrastruktur fehlt. Und der Corona-Warn-App, einst als "Rockstar unter den Apps" angepriesen, fehlen wichtige Funktionen, die jetzt eine App aus der Privatwirtschaft übernehmen könnte.

"Wir brauchen eine Jahrhundertreform", sagte zuletzt sogar der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus, mit Blick auf den blockierten Stand der Digitalisierung in Deutschland. Und Fälle, wie die missglückte Einreise-SMS, geben auch weiterhin Futter für kritische Stimmen.