Verschwörungstheoretiker haben ein neues Ziel: Das US-Parlament

US-Politik wird zum Spektakel

Ein knappes Dutzend offizielle Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner hat bereits öffentliche Sympathie für QAnon bekundet. Anders als der parteilose KW Miller hat von ihnen noch keiner öffentlich behauptet, Beyoncé sei Italienerin. Dennoch legen einige nahe, dass sie zumindest an Teile der Verschwörungstheorie glauben. Die Senatskandidatin Jo Rae Perkins aus Oregon etwa verwies in einer Rede im Mai explizit auf den angeblichen Insider Q, und die Kandatin Marjorie Taylor Greene aus Georgia sprach in einem Video von einer “einmaligen Gelegenheit, diese weltweite Kabale von Satan-verehrenden Pädophilen auszuschalten”.

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass einige Anhänger der Verschwörungstheorie ein Teil des neuen amerikanischen Kongresses werden könnten - ob unter Donald Trump oder unter dessen Herausforderer Joe Biden. Und es scheint ebenso möglich, dass man sich in den USA schnell an diesen Zustand gewöhnen wird. Spätestens seit 2016 ein TV-Star zum Präsidenten gewählt wurde, betrachten viele Amerikaner die Politik ohnehin vor allem als Show-Spektakel. Dass Rapper Kanye West zuletzt angekündigt hat, selbst Präsident werden zu wollen, wirkt bei all dem, was dort gerade vor sich geht, fast wie eine Nebensache.