Der Verschwörungspräsident: Trump, QAnon und die großen Mythen

US-Präsident Donald Trump hat über seine gesamte bisherige Amtszeit Social Media und Auftritte in digitalen Kanälen genutzt, um Verschwörungstheorien und Falschinformationen zu verbreiten oder zu verstärken. Nun, da die Präsidentschaftswahl bevorsteht, wird das Ausmaß des Schadens allmählich klar - und die sozialen Medien sind immer noch wenig auf das Kommende vorbereitet.

Trumps Hintergrund in der Verschwörungswelt

Der Aufstieg Trumps in die Politik ist eng mit zwei Dingen verwoben: Social Media und Verschwörungstheorien. Der damalige Geschäftsmann und Reality-TV-Host sorgte zunächst 2011 für Wirbel, indem er als einer von mehreren Republikanern in den Medien die Verschwörungstheorie verbreitete, Präsident Obama sei nicht in den USA, sondern in Afrika geboren. In der Show Good Morning America sagte Trump, er sei "skeptisch", ob Obama gebürtiger Amerikaner sei und fügte hinzu: "Die ganze Sache ist sehr merkwürdig".

Im darauffolgenden Jahr geriet die Sache auf die nächste Stufe. "Eine 'extrem glaubwürdige' Quelle hat mein Büro angerufen und mir erzählt, dass Obamas Geburtsurkunde eine Fälschung ist", twitterte der heutige Präsident im August 2012.