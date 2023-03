Vernetzte Hörhilfe: Wenn das Handy im Innenohr bimmelt

Der Münchner Dominik Andelshauser ist von Geburt an gehörlos und mit den Jahren verschlechterte sich der Zustand weiter. Im Alter von 30 Jahren sei er an der Taubheitsgrenze angekommen, erzählt er. Normale Hörgeräte halfen nur noch bedingt. Vor allem abends beim Weggehen, in Kneipen, sei das ein Problem gewesen, sagt der heute 48-Jährige: "Ich bin dagesessen und hab gelächelt, genickt und hab immer gehofft, dass ich keine Frage gestellt kriege."

Implantat Teil des Innenohrs

Inzwischen ist das Ausgehen kein Problem mehr, denn Dominik hat seit ein paar Jahren ein sogenanntes Cochlea-Implantat, kurz CI. Cochlea ist ein Teil des Innenohrs und erinnert an die Form eines Schneckengehäuses. Tobias Rader, Professor für Audiologie am Klinikum Großhadern in München, betreut Cochlea-Implantat-Träger wie Dominik. Er erklärt, die Patienten bekämen mit kleinen elektrischen Impulsen den Hörnerv stimuliert und könnten dadurch wieder hören.

Das Implantat, ein Plättchen von der Größe einer Euro-Münze, an dem ein kleiner Draht dranhängt, wird im Zuge einer Operation unter der Haut hinter dem Ohr eingesetzt. "Eine sehr feiner Eingriff", beteuert der Professor. Der Draht wird dabei in die Hörschnecke geführt und sendet dann dort die akustischen Signale.