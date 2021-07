Verbraucherzentralen warnen vor Streaming-Abo-Fallen

Die Masche ist nicht ganz neu, führt aber für Kriminelle immer wieder zum Erfolg. Jetzt warnen die Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt noch einmal ausdrücklich vor angeblichen Streaming-Anbietern, die mit kostenlosen, fünftägigen Probe-Abos locken. Bei der Suche nach Filmen gelangen Nutzer über ein Werbe-Pop-Up-Fenster auf diese Webseiten. Sie müssten sich dann registrieren und ihre Adressdaten, eine Mailadresse und eine Telefonnummer angeben.

Die unseriösen Portale haben aber gar keine Filme im Angebot. Sie versuchen vielmehr User in eine Kostenfalle zu locken. Das gelingt vor allem bei Minderjährigen, wie die Verbraucherschützer mitteilen. Eltern hätten sich beschwert, dass sie Rechnungen einer Firma aus Großbritannien über 400 Euro erhalten hätten.

In vielen Fällen brach die Registrierung auf den Webseiten ab und konnte nicht beendet werden, oder es konnten keine Filme oder Serien gestreamt werden, wie Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt. "Daher gingen die Betroffenen davon aus, dass die Registrierung nicht funktioniert hat." Trotzdem landen bei den Nutzern Rechnungen im Mailpostfach.

Wie man die unseriösen Streaming-Anbieter erkennt

Auf den fraglichen Webseiten fehlen oft verbraucherschützende Angaben wie Kosten des Abonnements, der Hinweis, dass automatisch verlängert wird oder ein "Kostenpflichtig registrieren"-Button. Bei einem seriösen Angebot erhält man zudem per Mail eine Vertragsbestätigung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den geltenden Konditionen.

Den Verbraucherzentralen sind bereits über 200 Webseiten von vermeintlichen Streamingdienstanbietern gemeldet worden, die aber nichts anderes als Abofallen sind. Konkret warnen die Verbraucherzentralen zur Vorsicht bei diesen Unternehmen im Impressum: "Turquoiz Limited", "Lovelust Limited", "Bizcon Limited", "Anmama Limited", "CIDD Limited", "OLJO Ltd", "SAFE4MEDIA Ltd", "Kino Bino Limited" und "Kino Cinemas Ltd".

Tipp: den Namen der Streaming-Website in eine Suchmaschine eingeben. Handelt es sich um einen unseriösen Anbieter, finden sich häufig bereits Hinweise dazu im Internet.

Was tun, wenn die Abofalle zugeschnappt hat?

Nach Ablauf einer fünftägigen Testphase wurden die betroffenen Verbraucher angeblich per E-Mail und teilweise auch telefonisch von den Betreibern der Webseiten kontaktiert. Auf aggressive Weise forderten sie die Verbraucher zur Zahlung eines Jahres-Abo-Betrags auf. Verbraucherschutzzentrale und LKA empfehlen dringend, sich nicht einschüchtern zu lassen und nicht zu zahlen. Auch von angeblichen Anwälten, die die vermeintliche Rechtmäßigkeit der Forderung per YouTube-Video erläutern, sollten sich Betroffene nicht verunsichern lassen.

Eine Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten, ist ebenfalls möglich. Wer sich unsicher ist, kann sich zudem bei einer Verbraucherzentrale Rat holen.