Verbraucherschützer warnen vor Krypto-Betrug

Ein ICO – Initial Coin Offering – bildet eine neue Finanzierungsmöglichkeit für junge, innovative Unternehmen. Sie geben digitale Coins, „Münzen“, aus, die in eine Blockchain eingeflochten und so gegen nachträgliche Manipulationen gesichert sind. Die Coins fungieren als Geld, Aktien oder Gutscheine für die Produkte des Unternehmens. Anleger können so am Erfolg auf spannenden Zunkunftsmärkten partizipieren.

Anlegerschutz gibt’s nicht

Aber wie’s halt so ist, wenn’s um viel Geld geht und spannend wird: Dann mischen oft auch Betrüger mit. Und „das investierte Geld ist am Ende einfach weg und der Anbieter nicht mehr erreichbar“, warnt Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen. „Anleger müssen wissen: Kryptowährungen als Geldanlage sind grauer Kapitalmarkt“, sagt Brandes. „Regulierung und Anlegerschutz gibt es nicht.“

Das meiste Geld ist weg

Ein Rückblick auf den letztjährigen Krypto-Boom durch Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young bestätigt das Risiko. Demnach haben die damals emittierten Coins allein seit Beginn dieses Jahres zwei Drittel ihres ursprünglichen Werts verloren. 30 Prozent der Firmen sind heute praktisch nicht mehr wert. Und nur 29 Prozent verfügen inzwischen über fertige Produkte oder wenigstens Prototypen. Der Rest der Firmen besteht im Wesentlichen aus Ideen, Hoffnungen und Versprechen.

Der Hype geht weiter

Davon unbeeindruckt hält der Hype an. Erfolgreich sind denn auch vor allem Unternehmen, die Infrastruktur-Dienstleistungen für die Krypto-Branche anbieten. Die Firma block.one etwa. Sie emittiert Coins Namens EOS. Die liegen mittlerweile, gemessen am Gesamtbörsenwert, auf Platz 5. Das wichtigste Kryptogeld bleibt der Bitcoin. Und auf Platz 2 folgt Ether, eine Währung, die gleichzeitig ein Biotop – „Ethereum“ – für Krypto-Start-ups bildet.