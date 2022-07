Verbraucher Zentrale NRW warnt vor DHL-Phishing

Die Verbraucher Zentrale Nordrhein-Westfallen berichtet von Phishing-Versuchen, die im Namen vom DHL verfasst worden sind. Verbraucher haben ihr zahlreiche Emails mit dem Betreff „Track and Trace DHL“ weitergeleitet, in denen von einem angeblichen beschädigten Adressaufkleber die Rede ist. Klickt man auf den Link in der Email, taucht ein vermeintlicher ChatBot Namens Suzy auf, die über angebliche Probleme bei der Zustellung eines Pakets informiert. Suzy bittet die Opfer ihre Adresse einzugeben, damit das Paket zugestellt werden kann. Die Betroffenen sollen zudem ihre Sendungsverfolgungsnummer bestätigen.

Wenn man das tut, dann wird man auf ein Formular verwiesen, mit dem man auch für die vermeintliche Paketbearbeitung bezahlen soll.

Auch Hermes und UPS wurden schon von Kriminellen missbraucht

Dahinter steckt aber nicht DHL, sondern Betrüger. Auch andere Paketdienstleister wie UPS oder Hermes wurden bereits von Kriminellen missbraucht. Die Verbraucherzentrale rät allen:„Verschieben Sie diese und ähnliche Mails am besten unbeantwortet in den Spamordner.“

Sendungsstatus nur über offiziellen Webseiten überprüfen

Außerdem bitten die Verbraucherzentralen solche Vorfälle sofort bei ihnen zu melden. Denn die Kriminelle können durch solche Maschen nicht nur Geld machen. Auch zukünftige Cyberangriffe können sie mit den erbeuteten Daten effektiver ausführen.

Wichtig ist auch, den Status einer Sendung nur über die offizielle Seite von DHL zu überprüfen.

