Verborgener Hass: Im Graubereich der Volksverhetzung

Auch eine Woche nach der Veröffentlichung der katastrophal schlechten Löschraten antisemitischer Inhalte auf Online-Plattformen ist (Stand: 07.11.2022) noch über die Hälfte der gemeldeten Kommentare im Internet erreichbar. Nach einem Code of Conduct müssten die Plattformbetreiber YouTube, Facebook und Twitter illegale Inhalte mehrheitlich nach 24 Stunden in der EU löschen.

Für den Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun, spezialisiert auf Online Recht, liegt der Knackpunkt darin, was Plattformen als illegal einstufen: "Antisemitismus ist an sich als Geisteshaltung nicht strafbar, aber die Ausprägung davon ist in vielen Fällen eine Volksverhetzung." Nach dem deutschen Strafgesetzbuch ist Volksverhetzung strafbar.

Darunter fällt etwa das Verbreiten von Bildern oder Schriften im Internet, die die nationalsozialistischen Verbrechen leugnen oder zum Rassenhass aufstacheln. Es käme jedoch jeweils darauf an, dass man Memes, Zitate oder Bilder und Filme richtig auslege, denn: "Viele Leute versuchen sich hinter harmlosen Deutungen zu verstecken", so Rechtsanwalt Jun. In einer Stichprobe von Europaparlamentariern am 25.10.2022, die das ARD Politikmagazin report München begleitet hatte, waren über 97 Prozent der antisemitischen Online Posts, Tweets und Videos nach 24 Stunden online geblieben.

"Den Hassern nicht auf den Leim gehen"

Da ist zum Beispiel ein kurzer Trickfilm. Er zeigt zwei Pizzabäcker in einem Restaurant, die sich darüber unterhalten, wie es sein kann, dass man sechs Millionen Pizzas mit so wenigen Öfen backen kann. Sie besprechen, was sie sagen könnten, damit man ihnen die Zahl sechs Millionen abnähme. Eine eindeutige Holocaustleugnung, so Rechtsanwalt Jun. Doch das Wort Holocaust und Jude fällt nicht. "Wir müssen aufpassen, dass wir einfach den Hatern nicht auf den Leim gehen, dass wir in der Verteidigung der Meinungsfreiheit auf einmal die anderen Grundrechte außen vor lassen", appelliert Rechtsanwalt Jun. Im Interview mit report München erklärt der Anwalt, er erlebe, dass Gerichte häufig die günstigste Auslegung aus Sicht des Täters wählten.

Im Bezug auf das Holocaust-Verleugner-Pizza-Video hieße das: "Wenn irgendwie denkbar ist, dass man hier eigentlich nur über Pizza gesprochen hat und nicht über die Ermordung von Juden, dann sagt man, das ist ja nicht auszuschließen." Er fordert nicht eine Argumentation für eine mögliche straflose Auslegung zu suchen, sondern, dass man herauszufinden solle, was tatsächlich gemeint wurde: "Wenn man jetzt nicht komplett verblendet ist, wird man schon verstehen, was die Message dahinter war und dann auch entsprechend bewerten."

Neues EU-weites Gesetz gegen Hass im digitalen Raum

Bisher gilt in Deutschland eine speziellere strengere Regelung zur Löschung von Online Hass als der Code of Conduct, der EU-weit gilt. Wenn Nutzer rechtswidrigen Inhalt nach dem so genannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das nur in Deutschland gilt, melden, müssen ihn die Plattformen nach 24-Stunden löschen. Doch diese Frist wurde nun mit der EU-Verordnung Digital Service Act (DSA), die nun im Amtsblatt veröffentlicht wurde, gekippt.

Der DSA gilt ab dem 17. Februar 2024 unmittelbar in allen Ländern der EU. Damit würde er als vorrangiges Unionsrecht das NetzDG ab Anfang 2024 weitgehend verdrängen, so das Bundesjustizministerium auf Anfrage. Das neue EU-Recht sieht dann vor, dass Plattformen "zügig" tätig werden müssen, sobald sie Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten erlangen. Eine Formulierung, die Rechtsanwalt Jun für schwammig hält.

Die Sanktionen bei Verstößen gegen Löschpflichten können bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen, das könne ein gutes Zeichen sein, so Jun: "Wenn die Europäische Kommission es schafft, mehr Druck auszuüben, dann können wir vielleicht in Zukunft erleben, dass die Plattformen wirklich sicherer werden. Das wäre die positive Aussicht". Das Problem der Einordnung, was rechtswidrig ist und was nicht, bleibt weiter bestehen.

Überprüfung der Stichprobe nach zehn Tagen

report München erhält noch einmal eine Auswertung der NGO "The Online Hate Task Force". Demnach sind von 125 durch die Europaabgeordneten gemeldeten antisemitischen Inhalten noch über die Hälfte (48 Prozent) online, wobei die Plattform YouTube mit einer Löschrate von 88 Prozent am besten abschneidet. Facebook hat bisher 42 Prozent der antisemitischen Inhalte entfernt und Twitter gar nur knapp 15 Prozent. Eliyahou Roth von "The Online Hate Task Force" zeigt sich auf Anfrage besorgt, ob die Entlassungswelle bei Twitter die Löschraten von antisemitischen Inhalten sogar weiter verschlechtern könnte.

Europäische Rabbinerkonferenz enttäuscht

Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner Oberrabbiner, Pinchas Goldschmidt, zeigt sich im Interview mit report München enttäuscht über die mangelnde Bereitschaft von Betreibern sozialer Medienplattformen, antisemitische und rassistische Inhalte unverzüglich zu löschen: "Außer Lippenbekenntnissen von Betreibern sozialer Medien und allenfalls halbherzig durchgeführten und beschwichtigenden Löschaktionen ist bislang nicht viel passiert. Die Betreiber dieser Plattformen führen die Politik und die von diesem Online-Hass Betroffenen an der Nase herum. Facebook, Twitter und co. bleiben weiterhin das Eldorado eines jeden Antisemiten und Rassisten." Bei wiederholten Zuwiderhandlungen solle man auch mal über die Blockade solcher Plattformen nachdenken, so Oberrabbiner Goldschmidt.