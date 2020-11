US-Wahlnacht: Twitter & Co. warnen vor Trump-Tweets

„Einige oder alle Inhalte der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“: Dieser bandwurmartige und sperrige Schachtelsatz stand unter einem Tweet, den Donald Trump am Wahltag um 6:49 Uhr abgesetzt hat. Der US-Präsident hatte darin die Behauptung aufgestellt, es werde versucht, ihm den Wahl-Sieg zu stehlen. Wer den Tweet sehen wollte, der musste erst umständlich die Warnung wegdrücken.

Auch Facebook mit Hinweisen

Twitter hatte bereits vor der Wahl damit begonnen, Trump-Tweets mit Warn-Hinweisen zu versehen. In der Wahlnacht kennzeichnete das Netzwerk zudem einen Tweet, in dem das Trump Team vorzeitig einen Sieg in North Carolina verkündet hatte. Auch Facebook blendete entsprechende Warnungen ein, die man allerdings nichts erst wegklicken musste, wenn man das Posting sehen wollte. Das Netzwerk hatte für die US-Wahl Notfallpläne vorbereitet, wie sie das Unternehmen sonst nur für Länder vorsieht, die in Gewalt versinken.

Gerüchte über Wahlbetrug

Trotzdem haben sich in der Wahlnacht verschiedene Falschmeldungen verbreitet, insbesondere im besonders umworbenen Staat Pennsylvania. Unter anderem hatten Trump-Anhänger Gerüchte über angeblichen Wahlbetrug gestreut.